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https://arabic.sputniknews.com/20211207/مجلس-النواب-الليبي-يشكل-لجنة-للوقوف-على-العراقيل-الانتخابية-1053674244.html
مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:27+0000
2021-12-07T16:27+0000
2021-12-07T16:27+0000
ليبيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق.وأوضح أن الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه شهدت مناقشة تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.وخلصت جلسة اليوم إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.وتضم اللجنة عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/جدل-قانوني-هل-يحق-للمفوضية-الاستئناف-على-قبول-طعون-المرشحين-لرئاسة-ليبيا-1053597430.html
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ليبيا
مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق. وأوضح أن الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه شهدت مناقشة تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها. وخلصت جلسة اليوم إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية. وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة. وتضم اللجنة عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.