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مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:27+0000
2021-12-07T16:27+0000
ليبيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق.وأوضح أن الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه شهدت مناقشة تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.وخلصت جلسة اليوم إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.وتضم اللجنة عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
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ليبيا

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية

16:27 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق.
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وأوضح أن الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه شهدت مناقشة تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.
وخلصت جلسة اليوم إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.
وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.
وتضم اللجنة عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
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