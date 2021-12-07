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https://arabic.sputniknews.com/20211207/مدير-يفاجئ-900-موظف-بالفصل-خلال-مكالمة-جماعية-وسط-ذهول-الجميع-فيديو-1053669361.html
مدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو
مدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو
فصل الرئيس التنفيذي لشركة رهن عقاري أمريكية نحو 900 موظف، أي ما يعادل 15 في المئة من العاملين في شركته، خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:31+0000
2021-12-07T14:31+0000
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وأثار قرار فيشال غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر" ذهولا شديدا وسط الموظفين وبانتقادات واسعة، خصوصا لأنه يأتي قبل موسم الأعياد والعطلات مباشرة.وقالت مجلة فوربس إنه اتهم الموظفين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم لأن "إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعاتين يوميا".ويمكن سماع غارغ في المكالمة وهو يخبر الموظفين أنه جاء إليهم بقرار ليس جيدا ولكنه اضطر إليه حتى تنجو الشركة في الوقت الذي يتغير فيه السوق، ليفاجئهم بأنهم جميعا من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها، وإنهاء عملها على الفور.ويسمع في الفيديو صوت موظفة تقول: "يا إلهي، هذا أمر لا يصدق. هذا لا يمكن أن يحدث".
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مجتمع, منوعات, سوق العمل

مدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو

14:31 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshتطبيق المحادثات زووم
تطبيق المحادثات زووم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
تابعنا عبر
فصل الرئيس التنفيذي لشركة رهن عقاري أمريكية نحو 900 موظف، أي ما يعادل 15 في المئة من العاملين في شركته، خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".
وأثار قرار فيشال غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر" ذهولا شديدا وسط الموظفين وبانتقادات واسعة، خصوصا لأنه يأتي قبل موسم الأعياد والعطلات مباشرة.
وقالت مجلة فوربس إنه اتهم الموظفين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم لأن "إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعاتين يوميا".
ويمكن سماع غارغ في المكالمة وهو يخبر الموظفين أنه جاء إليهم بقرار ليس جيدا ولكنه اضطر إليه حتى تنجو الشركة في الوقت الذي يتغير فيه السوق، ليفاجئهم بأنهم جميعا من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها، وإنهاء عملها على الفور.
وقال المدير: "هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا، في المرة الأولى بكيت، لكني أقوى هذه المرة".
ويسمع في الفيديو صوت موظفة تقول: "يا إلهي، هذا أمر لا يصدق. هذا لا يمكن أن يحدث".
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