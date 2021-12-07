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https://arabic.sputniknews.com/20211207/مدينة-جبيل-التاريخية-تستعيد-رونقها-وتضيء-شجرة-ميلاد-تحمل-16000-مصباح-صور-1053681688.html
مدينة جبيل التاريخية تستعيد رونقها وتضيء شجرة ميلاد تحمل 16000 مصباح... صور
مدينة جبيل التاريخية تستعيد رونقها وتضيء شجرة ميلاد تحمل 16000 مصباح... صور
استعادت مدينة جبيل التاريخية روح عيد الميلاد التي كانت قد افتقدتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا، حيث أضاءت شجرة الميلاد تحت شعار"إيد بإيد... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:10+0000
2021-12-07T20:10+0000
العالم العربي
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وتتميز الشجرة هذه السنة بارتفاع يصل إلى 30 مترا مزينة بـ 16000 مصباح كهربائي، بالإضافة إلى 4000 مصباح في محيط الاحتفال، ويعود سبب الاعتماد على كمية كبيرة من الإضاءة هي "حاجة الناس هذه السنة للنور".وبدأ الاحتفال بصلاة تبريك مغارة الميلاد التي ترأسها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، بحضور النائب زياد الحواط ووزير السياحة وليد نصار وقائم مقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ورئيس بلدية جبيل وسام زعرور..وألقى رئيس بلدية جبيل كلمة قال فيها "الليلة مميزة جدا لأسباب عديدة السبب الأول والأهم هو تبريك شجرة ميلاد يسوع المسيح رمز العيد وجوهره كما كل سنة، أما السبب الثاني هو عودتنا إلى هنا بعد غياب على مدى السنتين الماضيتين، أما السبب الثالث هو للتأكيد أنه مع الإرادة يظهر الطريق والدليل حضوركم هنا بأعداد كبيرة رغم كل الصعوبات، التي تواجهنا جميعا، لنؤكد للعالم أننا نحن اللبنانيين نحب الحياة ولا نسمح للظلمة بالدخول الى قلوبنا شاء من شاء وأبى من أبى".وأضاف "بدأنا معا عام 2010، حملنا الأمانة ومضينا بها، رفعنا اسم جبيل وحافظنا عليها وأضئناها على الميلاد وأوصلنا ضوءها إلى كل لبنان وشجعنا كل المناطق لتتزين، وهذا الضوء كان قويا ووصل إلى كل العالم، "عنا العيد أحلى"، "من جبيل المحبة والخير والسلام"، "جبيل مدينة الحب والنور"، هذه شعارات اخترناها في السنوات الماضية لإضاءة شجرة الميلاد في جبيل، ولكن الزينة لم تكن ستنجح وتستقطب الآلاف لو لم نتحد".وأضاف: "إيد بإيد سنرافق حكامنا بالصلاة كما أوصانا قداسة البابا فرنسيس وطلب منا أن نصلي ليس فقط للمسؤولين الذين ينالوا إعجابنا بل أيضا لأولئك الذين لا ينالوا إعجابنا، هم بحاجة للصلاة أكثر من غيرهم، ونحن أيضا نطلب منهم أن يصلوا بدورهم كي لا ينغلقوا في مجموعاتهم الخاصة على حساب لبنان وشعبه".وأشار وزير السياحة وليد نصار في كلمة له إلى أن "شعار إيد بإيد يجب أن يكون شعارا للمحبة بين بعضنا البعض، فجبيل لا ولن تموت ولن تطفئ أنوارها"، مضيفا "منذ أسبوعين، أطلقنا شعار هدنة يا شباب، لكي يمر هذا الشهر المبارك بمحبة وأمل، إذ لم يعد لدينا خلاص في هذا الوطن، إلا بمحبة بعضنا والتفاهم والتحاور".وأعلن أنه "مع النائب الحواط يشرفان قضاء جبيل ومدينتها.. هذه المدينة أكبر منا بكثير، وتستأهل أن نعطيها أكثر مما أعطيت في السابق. وإني آمل أن نكون يدا بيد مع راعي الأبرشية وبركته لنستطيع أن نعطي أكثر إلى جبيل وكل لبنان".يذكر أن شجرة جبيل كانت اختيرت عام 2014 بحسب صحيفة “the wall street journal”، من بين أجمل أشجار الميلاد في العالم، إذ حلّت الشجرة الجبيليّة في المرتبة الثانية بعد الشجرة البرازيليّة في ريو دي جنيرو.كما أنها اختيرت عام 2017 بحسب موقع "theblondesalad" ، كواحدة من ضمن أجمل أشجار الميلاد حول العالم.
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العالم العربي, фото

مدينة جبيل التاريخية تستعيد رونقها وتضيء شجرة ميلاد تحمل 16000 مصباح... صور

20:10 GMT 07.12.2021
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استعادت مدينة جبيل التاريخية روح عيد الميلاد التي كانت قد افتقدتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا، حيث أضاءت شجرة الميلاد تحت شعار"إيد بإيد ...منحتفل بالعيد"، باحتفال كبير في الشارع الروماني وسط المدينة على وقع ترانيم ميلاديّة بصوت المرنّمة كارلا رميا.
وتتميز الشجرة هذه السنة بارتفاع يصل إلى 30 مترا مزينة بـ 16000 مصباح كهربائي، بالإضافة إلى 4000 مصباح في محيط الاحتفال، ويعود سبب الاعتماد على كمية كبيرة من الإضاءة هي "حاجة الناس هذه السنة للنور".
وبدأ الاحتفال بصلاة تبريك مغارة الميلاد التي ترأسها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، بحضور النائب زياد الحواط ووزير السياحة وليد نصار وقائم مقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ورئيس بلدية جبيل وسام زعرور..
وألقى رئيس بلدية جبيل كلمة قال فيها "الليلة مميزة جدا لأسباب عديدة السبب الأول والأهم هو تبريك شجرة ميلاد يسوع المسيح رمز العيد وجوهره كما كل سنة، أما السبب الثاني هو عودتنا إلى هنا بعد غياب على مدى السنتين الماضيتين، أما السبب الثالث هو للتأكيد أنه مع الإرادة يظهر الطريق والدليل حضوركم هنا بأعداد كبيرة رغم كل الصعوبات، التي تواجهنا جميعا، لنؤكد للعالم أننا نحن اللبنانيين نحب الحياة ولا نسمح للظلمة بالدخول الى قلوبنا شاء من شاء وأبى من أبى".
© Sputnik . ABDELKADERALBAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
شجرة الميلاد لبنان
© Sputnik . ABED K.BAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . ABED K.BAY
شجرة الميلاد لبنان
© Sputnik . ABED K.BAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . ABED K.BAY
شجرة الميلاد لبنان
© Sputnik . ABED K.BAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . ABED K.BAY
شجرة الميلاد لبنان
© Sputnik . ABED K.BAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . ABED K.BAY
شجرة الميلاد لبنان
© Sputnik . ABED K.BAYشجرة الميلاد لبنان
شجرة الميلاد لبنان - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . ABED K.BAY
شجرة الميلاد لبنان
وأضاف "بدأنا معا عام 2010، حملنا الأمانة ومضينا بها، رفعنا اسم جبيل وحافظنا عليها وأضئناها على الميلاد وأوصلنا ضوءها إلى كل لبنان وشجعنا كل المناطق لتتزين، وهذا الضوء كان قويا ووصل إلى كل العالم، "عنا العيد أحلى"، "من جبيل المحبة والخير والسلام"، "جبيل مدينة الحب والنور"، هذه شعارات اخترناها في السنوات الماضية لإضاءة شجرة الميلاد في جبيل، ولكن الزينة لم تكن ستنجح وتستقطب الآلاف لو لم نتحد".

وتابع: "لذلك اخترنا هذه السنة شعار إيد بإيد ... منحتفل بالعيد، والتعاون كان أساسيا لتزيين المدينة رغم كل الصعوبات، التي تواجهنا في هذه الأوضاع، إيد بإيد سنقوم بتدفئة قلوب إخواننا المحتاجين، الذين يعانون لمواجهة الدين المادي الذي نمر به جميعا، من خلال الجمعيات الخيرية، التي سترافقنا طيلة فترة العيد".

وأضاف: "إيد بإيد سنرافق حكامنا بالصلاة كما أوصانا قداسة البابا فرنسيس وطلب منا أن نصلي ليس فقط للمسؤولين الذين ينالوا إعجابنا بل أيضا لأولئك الذين لا ينالوا إعجابنا، هم بحاجة للصلاة أكثر من غيرهم، ونحن أيضا نطلب منهم أن يصلوا بدورهم كي لا ينغلقوا في مجموعاتهم الخاصة على حساب لبنان وشعبه".
وأشار وزير السياحة وليد نصار في كلمة له إلى أن "شعار إيد بإيد يجب أن يكون شعارا للمحبة بين بعضنا البعض، فجبيل لا ولن تموت ولن تطفئ أنوارها"، مضيفا "منذ أسبوعين، أطلقنا شعار هدنة يا شباب، لكي يمر هذا الشهر المبارك بمحبة وأمل، إذ لم يعد لدينا خلاص في هذا الوطن، إلا بمحبة بعضنا والتفاهم والتحاور".
وأعلن أنه "مع النائب الحواط يشرفان قضاء جبيل ومدينتها.. هذه المدينة أكبر منا بكثير، وتستأهل أن نعطيها أكثر مما أعطيت في السابق. وإني آمل أن نكون يدا بيد مع راعي الأبرشية وبركته لنستطيع أن نعطي أكثر إلى جبيل وكل لبنان".
يذكر أن شجرة جبيل كانت اختيرت عام 2014 بحسب صحيفة “the wall street journal”، من بين أجمل أشجار الميلاد في العالم، إذ حلّت الشجرة الجبيليّة في المرتبة الثانية بعد الشجرة البرازيليّة في ريو دي جنيرو.
كما أنها اختيرت عام 2017 بحسب موقع "theblondesalad" ، كواحدة من ضمن أجمل أشجار الميلاد حول العالم.
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