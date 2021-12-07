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https://arabic.sputniknews.com/20211207/مرسول-الحب-تقيل-مدير-مدرسة-تونسية-فيديو-1053661024.html
"مرسول الحب" تقيل مدير مدرسة تونسية... فيديو
"مرسول الحب" تقيل مدير مدرسة تونسية... فيديو
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدير مدرسة تونسية وهو يرقص مع التلاميذ على أنغام أغنية "مرسول الحب" للفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:58+0000
2021-12-07T11:58+0000
2021-12-07T11:58+0000
العالم العربي
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وبعد انتشار الفيديو، تناقل نشطاء على المنصات الاجتماعية خبرا يتعلق بإقالة هذا المدير من منصبه، ما فجّر موجة من التفاعلات الغاضبة.من جهتها، فندت مندوبة التربية في محافظة سوسة، ليلى بن ساسي، هذه الأخبار، قائلة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "هذا المدير متعود على إجراء حصص تنشيط للتلاميذ".كما نفى مدير المرحلة الثانوية في سوسة، فيصل العمري، في مداخلة هاتفية على "موزاييك" في برنامج "صباح الناس"، الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خبر الإقالة.هذا وأثار مقطع الفيديو إعجاب المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بـ"العلاقات الجيدة"، التي تجمع التلاميذ بالمسؤولين في هذه المدرسة التي تقع بمنطقة الزهراء في محافظة سوسة التونسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"مرسول الحب" تقيل مدير مدرسة تونسية... فيديو
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدير مدرسة تونسية وهو يرقص مع التلاميذ على أنغام أغنية "مرسول الحب" للفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي.
وبعد انتشار الفيديو، تناقل نشطاء على المنصات الاجتماعية خبرا يتعلق بإقالة هذا المدير من منصبه، ما فجّر موجة من التفاعلات الغاضبة.
من جهتها، فندت مندوبة التربية في محافظة سوسة، ليلى بن ساسي، هذه الأخبار، قائلة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "هذا المدير متعود على إجراء حصص تنشيط للتلاميذ".
كما نفى مدير المرحلة الثانوية في سوسة، فيصل العمري، في مداخلة هاتفية على "موزاييك" في برنامج "صباح الناس"، الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خبر الإقالة.
هذا وأثار مقطع الفيديو إعجاب المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بـ"العلاقات الجيدة"، التي تجمع التلاميذ بالمسؤولين في هذه المدرسة التي تقع بمنطقة الزهراء في محافظة سوسة التونسية.