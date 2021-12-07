تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مصر-تتلقى-عيادات-طبية-متنقلة-خاصة-بكورونا-هدية-من-أمريكا-صور-1053655995.html
مصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور
مصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تلقيها عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد ‏مهداة من أمريكا.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T09:52+0000
2021-12-07T09:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/81/1045928115_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c6d57d787db4581655feb277871295cd.jpg
والوحدات الطبية المتنقلة عبارة عن عيادتين متنقلتين تتكونان من معامل تحاليل واختبارات فيروس كورونا بمستلزماتها.وأشار بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إلى أن ذلك يأتي "في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن".ونقل البيان عن السفير الأمريكي في القاهرة قوله إنه "يعرب عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة".وأفاد البيان بأنه من المقرر أن "تنضم العيادتين المتنقلتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة (كوفيد-19) التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى".كما لفت بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن "مصر كانت أرسلت شحنات من المساعدات الطبية إلى أمريكا، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، من أجل مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن التعاون الطبى بين الجانبين".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/81/1045928115_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6757f4a5ac9edcac807920ce6274a5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

مصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور

09:52 GMT 07.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالقاهرة، مصر يوليو 2020
القاهرة، مصر يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
القاهرة، مصر يوليو 2020
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تلقيها عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد ‏مهداة من أمريكا.‏
والوحدات الطبية المتنقلة عبارة عن عيادتين متنقلتين تتكونان من معامل تحاليل واختبارات فيروس كورونا بمستلزماتها.
وأشار بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إلى أن ذلك يأتي "في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن".
ونقل البيان عن السفير الأمريكي في القاهرة قوله إنه "يعرب عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة".
وأفاد البيان بأنه من المقرر أن "تنضم العيادتين المتنقلتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة (كوفيد-19) التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى".
كما لفت بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن "مصر كانت أرسلت شحنات من المساعدات الطبية إلى أمريكا، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، من أجل مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن التعاون الطبى بين الجانبين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:06 GMTمحافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي
10:00 GMTقتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق
09:55 GMTمفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية
09:52 GMTمصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور
09:44 GMTبينيت للرئيس القبرصي: العلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى
09:29 GMTإعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب
09:24 GMTرئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
09:16 GMT"نشاط صحي" يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60%
09:15 GMTوكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا
08:59 GMTإعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان
08:43 GMTالصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
08:41 GMTنظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
08:39 GMTإيران تعلن عن رغبتها في رفع مستوى الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار
08:33 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
08:32 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
08:25 GMTرد فعل منصور عباس عندما طلب منه في الكنيست إدانة الهجمات ضد اليهود في القدس... فيديو
08:17 GMTالإمارات تطلق ورقة نقدية جديدة هي الأولى من نوعها في البلاد... صور
08:08 GMTبرأيك.. كيف ستتطور العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء القمة بين بوتين وبايدن؟
08:05 GMTتناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
08:03 GMTإيران تكشف خطأ استراتيجيا وقع فيه عدد من الدول العربية