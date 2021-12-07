مصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور

والوحدات الطبية المتنقلة عبارة عن عيادتين متنقلتين تتكونان من معامل تحاليل واختبارات فيروس كورونا بمستلزماتها.وأشار بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إلى أن ذلك يأتي "في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن".ونقل البيان عن السفير الأمريكي في القاهرة قوله إنه "يعرب عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة".وأفاد البيان بأنه من المقرر أن "تنضم العيادتين المتنقلتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة (كوفيد-19) التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى".كما لفت بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن "مصر كانت أرسلت شحنات من المساعدات الطبية إلى أمريكا، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، من أجل مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن التعاون الطبى بين الجانبين".
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تلقيها عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد مهداة من أمريكا.
والوحدات الطبية المتنقلة عبارة عن عيادتين متنقلتين تتكونان من معامل تحاليل واختبارات فيروس كورونا بمستلزماتها.
وأشار بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إلى أن ذلك يأتي "في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن".
ونقل البيان عن السفير الأمريكي في القاهرة قوله إنه "يعرب عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة".
وأفاد البيان بأنه من المقرر أن "تنضم العيادتين المتنقلتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة (كوفيد-19) التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى".
كما لفت بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن "مصر كانت أرسلت شحنات من المساعدات الطبية إلى أمريكا، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، من أجل مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن التعاون الطبى بين الجانبين".