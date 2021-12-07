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https://arabic.sputniknews.com/20211207/مصر-مشروع-كود-أخلاقي-لتناول-أخبار-الجرائم-في-وسائل-الإعلام-1053664384.html
مصر... مشروع "كود أخلاقي" لتناول أخبار الجرائم في وسائل الإعلام
مصر... مشروع "كود أخلاقي" لتناول أخبار الجرائم في وسائل الإعلام
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى في مصر، على مشروع لضبط "أخلاقيات نشر الجريمة"، وذلك من أجل أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بهذا الكود خلال تغطيتها... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:59+0000
2021-12-07T12:59+0000
2021-12-07T12:59+0000
أخبار مصر الآن
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وحسب موقع مصراوي المحلي، فقد جاءت أبرز مواد هذا المشروع الذي أرسل للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيه، هي الاعتدال والحياد والموضوعية.ومن ضمن مواد المشروع هي ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة ورسمية، مع العمل على التنوع فيها وعدم تكرارها بقدر الإمكان، كذلك عدم نقل أخبار الجريمة من وسائل التواصل الاجتماعي.وجاء في مشروع كود تغطية الجرائم أنه يجب على الصحف ووسائل الإعلام، العمل بقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وهو ما يعني عدم نشر صور المشتبه بهم أو أسماء متهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي.وأيضا شدد الكود الأخلاقي على كيفية التعامل مع الأطفال سواء كمتهمين أو شهود في الجرائم، وعدم نشر الأخبار التي تتضمن الكراهية أو تشجع عليها.ودعا أيضا الكود الأخلاقي إلى الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر، واحترام حرمة الحياة الخاصة لأقارب الضحايا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر... مشروع "كود أخلاقي" لتناول أخبار الجرائم في وسائل الإعلام
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى في مصر، على مشروع لضبط "أخلاقيات نشر الجريمة"، وذلك من أجل أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بهذا الكود خلال تغطيتها للجريمة.
وحسب
موقع مصراوي المحلي
، فقد جاءت أبرز مواد هذا المشروع الذي أرسل للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيه، هي الاعتدال والحياد والموضوعية.
ومن ضمن مواد المشروع هي ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة ورسمية، مع العمل على التنوع فيها وعدم تكرارها بقدر الإمكان، كذلك عدم نقل أخبار الجريمة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في مشروع كود تغطية الجرائم أنه يجب على الصحف ووسائل الإعلام، العمل بقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وهو ما يعني عدم نشر صور المشتبه بهم أو أسماء متهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي.
وأيضا شدد الكود الأخلاقي على كيفية التعامل مع الأطفال سواء كمتهمين أو شهود في
الجرائم
، وعدم نشر الأخبار التي تتضمن الكراهية أو تشجع عليها.
ودعا أيضا الكود الأخلاقي إلى الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر، واحترام حرمة الحياة الخاصة لأقارب الضحايا.