تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/معجزات-وعجائب-علماء-يكشفون-ما-يفعله-تناول-ثمرتي-أفوكادو-يوميا-1053651888.html
معجزات وعجائب... علماء يكشفون ما يفعله تناول ثمرتي أفوكادو يوميا
معجزات وعجائب... علماء يكشفون ما يفعله تناول ثمرتي أفوكادو يوميا
فحصت دراسة ما يفعله تناول حبتين من الأفوكادو يوميا في الوجبات الغذائية، وكشفت عن "معجزات وعجائب"، بحسب healthy walla. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T07:45+0000
2021-12-07T07:45+0000
فيتامين d
الأفوكادو
السعرات الحرارية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/62/1042786260_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_9ae51f24267858d4f43881e9f304da2b.jpg
وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الأفوكادو بانتظام يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بنسبة 29% من غيرهم، وتناول أطعمة صحية أكثر.ويأتي الأفوكادو إلينا من أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث كان جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي منذ 3000 عام.والأفوكادو أو كما يطلق عليه "الذهب الأخضر" غني بحمض الأوليك (الدهون الأحادية غير المشبعة)، مما يجعله صحيا بشكل خاص للأشخاص الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية على الدهون الحيوانية (النباتيون وغيرهم ممن يتجنبون اللحوم أو منتجات الألبان أو الأسماك).بالإضافة إلى أنه يحتوي الأفوكادو أيضا على مستويات مناسبة من فيتامينات B و C وE والبوتاسيوم.في الدراسة الحالية المنشورة في مجلة Nutrients، طُلب من العائلات أن تستهلك 14 ثمرة أفوكادو في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وفي نهاية فترة الدراسة أبلغوا عن عدد من التغيرات الصحية.ضمت مجموعة الدراسة 72 أسرة من المكسيك، يبلغ عددهم الإجمالي 231 شخصا، وأفادوا أن تناول المزيد من الأفوكادو جعلهم يشعرون بالشبع أسرع بعد تناول الطعام.ووجد الباحثون أيضا أن الزيادة في استهلاك الأفوكادو دفعت الأسر أيضا إلى تقليل استهلاكها من اللحوم المصنعة والدجاج والبيض. يُقارن هذا بالمجموعة الضابطة التي تضمنت الأسر التي كان استهلاكها من الأفوكادو أقل - ما يصل إلى 3 حبات أفوكادو في الأسبوع.قال أحد الباحثين، الدكتور ماثيو أليسون، الأستاذ ورئيس الطب الوقائي في جامعة كاليفورنيا: "حتى الآن، هناك القليل من المعلومات حول كيفية تأثير استهلاك الأفوكادو على تغذية الأسرة".وأضاف: "ركزت الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع على الأفراد، ومعظمهم من البالغين، وفحصت بشكل أساسي التغيرات في مؤشرات أمراض القلب والأيض في الدم".وتابع: " بينما تقدم نتائج بحثنا دليلا على أن التثقيف الغذائي والاستهلاك العالي للأفوكادو يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية في الأسر".ومع ذلك، فإن إحدى النتائج المفاجئة التي توصل إليها الباحثون في بياناتهم كانت أن أولئك الذين تناولوا أفوكادو أكثر استهلكوا أقل كميات من بعض العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين د والكالسيوم - ووفقا للباحثين، فهذه خاصية قد تكون مرتبطة بتناول طعام أقل بشكل عام.من جانبها، قالت الدكتورة لورينا باتشيجو من كلية الصحة العامة في كلية الطب بجامعة هارفارد والتي شاركت في الدراسة: "تظهر نتائج دراستنا أن التثقيف الغذائي وزيادة استهلاك الأفوكادو أدى إلى انخفاض كبير في تناول السعرات الحرارية المشتركة بين أفراد الأسرة - بما في ذلك السعرات الحرارية المشتقة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون (المشبعة أيضا) والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د".وأضافت أنه "في تحليل ثانوي للبيانات المعدلة لاستهلاك الطاقة، وجدنا أن مجموعة الأسر التي تلقت تثقيفا غذائيا واستهلكت المزيد من الأفوكادو زادت من تناولها للألياف الغذائية والأحماض الدهنية غير المشبعة والبوتاسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/3-نصائح-مهمة-يجب-اتباعها-قبل-تناول-الأفوكادو-1053609743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/62/1042786260_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e25a7b023112c8de0a9c8d4007a01d36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيتامين d, الأفوكادو, السعرات الحرارية

معجزات وعجائب... علماء يكشفون ما يفعله تناول ثمرتي أفوكادو يوميا

07:45 GMT 07.12.2021
© Fotolia / Photocrewأفوكادو
أفوكادو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Fotolia / Photocrew
تابعنا عبر
فحصت دراسة ما يفعله تناول حبتين من الأفوكادو يوميا في الوجبات الغذائية، وكشفت عن "معجزات وعجائب"، بحسب healthy walla.
وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الأفوكادو بانتظام يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بنسبة 29% من غيرهم، وتناول أطعمة صحية أكثر.
أفوكادو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو
أمس, 08:17 GMT
ويأتي الأفوكادو إلينا من أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث كان جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي منذ 3000 عام.
والأفوكادو أو كما يطلق عليه "الذهب الأخضر" غني بحمض الأوليك (الدهون الأحادية غير المشبعة)، مما يجعله صحيا بشكل خاص للأشخاص الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية على الدهون الحيوانية (النباتيون وغيرهم ممن يتجنبون اللحوم أو منتجات الألبان أو الأسماك).
بالإضافة إلى أنه يحتوي الأفوكادو أيضا على مستويات مناسبة من فيتامينات B و C وE والبوتاسيوم.
في الدراسة الحالية المنشورة في مجلة Nutrients، طُلب من العائلات أن تستهلك 14 ثمرة أفوكادو في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وفي نهاية فترة الدراسة أبلغوا عن عدد من التغيرات الصحية.
ضمت مجموعة الدراسة 72 أسرة من المكسيك، يبلغ عددهم الإجمالي 231 شخصا، وأفادوا أن تناول المزيد من الأفوكادو جعلهم يشعرون بالشبع أسرع بعد تناول الطعام.
ووجد الباحثون أيضا أن الزيادة في استهلاك الأفوكادو دفعت الأسر أيضا إلى تقليل استهلاكها من اللحوم المصنعة والدجاج والبيض. يُقارن هذا بالمجموعة الضابطة التي تضمنت الأسر التي كان استهلاكها من الأفوكادو أقل - ما يصل إلى 3 حبات أفوكادو في الأسبوع.
قال أحد الباحثين، الدكتور ماثيو أليسون، الأستاذ ورئيس الطب الوقائي في جامعة كاليفورنيا: "حتى الآن، هناك القليل من المعلومات حول كيفية تأثير استهلاك الأفوكادو على تغذية الأسرة".
وأضاف: "ركزت الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع على الأفراد، ومعظمهم من البالغين، وفحصت بشكل أساسي التغيرات في مؤشرات أمراض القلب والأيض في الدم".
وتابع: " بينما تقدم نتائج بحثنا دليلا على أن التثقيف الغذائي والاستهلاك العالي للأفوكادو يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية في الأسر".
ومع ذلك، فإن إحدى النتائج المفاجئة التي توصل إليها الباحثون في بياناتهم كانت أن أولئك الذين تناولوا أفوكادو أكثر استهلكوا أقل كميات من بعض العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين د والكالسيوم - ووفقا للباحثين، فهذه خاصية قد تكون مرتبطة بتناول طعام أقل بشكل عام.
من جانبها، قالت الدكتورة لورينا باتشيجو من كلية الصحة العامة في كلية الطب بجامعة هارفارد والتي شاركت في الدراسة: "تظهر نتائج دراستنا أن التثقيف الغذائي وزيادة استهلاك الأفوكادو أدى إلى انخفاض كبير في تناول السعرات الحرارية المشتركة بين أفراد الأسرة - بما في ذلك السعرات الحرارية المشتقة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون (المشبعة أيضا) والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د".
وأضافت أنه "في تحليل ثانوي للبيانات المعدلة لاستهلاك الطاقة، وجدنا أن مجموعة الأسر التي تلقت تثقيفا غذائيا واستهلكت المزيد من الأفوكادو زادت من تناولها للألياف الغذائية والأحماض الدهنية غير المشبعة والبوتاسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك".
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:43 GMTالصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
08:41 GMTنظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
08:39 GMTإيران تعلن عن رغبتها في رفع مستوى الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار
08:33 GMTأنصار الله تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
08:32 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
08:25 GMTرد فعل منصور عباس عندما طلب منه في الكنيست إدانة الهجمات ضد اليهود في القدس... فيديو
08:17 GMTالإمارات تطلق ورقة نقدية جديدة هي الأولى من نوعها في البلاد... صور
08:08 GMTبرأيك.. كيف ستتطور العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء القمة بين بوتين وبايدن؟
08:05 GMTتناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
08:03 GMTإيران تكشف خطأ استراتيجيا وقع فيه عدد من الدول العربية
07:45 GMTمعجزات وعجائب... علماء يكشفون ما يفعله تناول ثمرتي أفوكادو يوميا
07:29 GMT"أ كا – 203" أحدث نموذج لرشاش كلاشنيكوف... ماذا يميزه؟
07:19 GMTارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان إندونيسيا إلى 34 شخصا
07:17 GMTطفل عماني يشعل مواقع التواصل بحركة غير متوقعة خلال مرور موكب ولي العهد السعودي
07:15 GMTدراسة: التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا يمنح استجابة مناعية أقوى
07:11 GMTنتنياهو يتهم إيران و"دول معادية" بالتخطيط لـ"اغتيال" أسرته: لا ترفعوا عنهم الحراسة
07:05 GMTالإمارات تستحوذ على 74 % من استثمارات الخليج في منطقة الآسيان
07:00 GMTصورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال اجتماع في إيران تثير جدلا واسعا
06:47 GMTإصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان
06:41 GMTشرطة دبي تواجه الاحتيال الإلكتروني بـ4 نصائح