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مفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية
مفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية
أكدت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، أنها ستطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية بسبب متحور "أوميكرون". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T09:55+0000
2021-12-07T09:55+0000
الإتحاد الاوروبي
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت ستيلا: "سأحث الوزراء على تكثيف التطعيمات، وعند الضرورة، تعزيز التدابير الأخرى غير الدوائية، مثل طلب ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي".تصريحات المسؤولة الأوروبية جاءت قبيل اجتماع، اليوم الثلاثاء، لوزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.وقالت ستيلا: "إننا نواجه وضعًا وبائيًا شديد الصعوبة في جميع الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا، وهو أمر صعب بشكل خاص مع ظهور متغير أوميكرون".من جهته، أكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الثلاثاء، أن قيود السفر التي تحد من وصول الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي مهمة، حتى تتم معرفة المزيد عن متحور أوميكرون.وقال سبان في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع: "إلى أن نعرف المزيد، نحتاج إلى توخي الحذر، وبالتالي فإن قيود السفر مهمة للحفاظ على الدخول في أوروبا وألمانيا عند أدنى مستوى ممكن".يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، كانت قد فرضت قيودا على السفر إلى سبع دول في جنوب أفريقيا بعد أن أبلغت عن عدة حالات لمتحور أوميكرون، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.وأكدت مصادر في الاتحاد الأوروبين، أمس الاثنين، أنه لا توجد خطة فورية لتخفيف القيود، فيما ألغت تقريرًا إعلاميًا نقل عن دبلوماسي قوله إن الأمر قد يكون كذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الاتحاد-الأوروبي-سجلنا-44-إصابة-بمتحور-أوميكرون-كلها-خفيفة-أو-بلا-أعراض-1053417238.html
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الإتحاد الاوروبي, سلالة كورونا الجديدة

مفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية

09:55 GMT 07.12.2021
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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أكدت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، أنها ستطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية بسبب متحور "أوميكرون".
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت ستيلا: "سأحث الوزراء على تكثيف التطعيمات، وعند الضرورة، تعزيز التدابير الأخرى غير الدوائية، مثل طلب ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي".
تشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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30 نوفمبر, 17:32 GMT
تصريحات المسؤولة الأوروبية جاءت قبيل اجتماع، اليوم الثلاثاء، لوزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت ستيلا: "إننا نواجه وضعًا وبائيًا شديد الصعوبة في جميع الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا، وهو أمر صعب بشكل خاص مع ظهور متغير أوميكرون".
من جهته، أكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الثلاثاء، أن قيود السفر التي تحد من وصول الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي مهمة، حتى تتم معرفة المزيد عن متحور أوميكرون.
وقال سبان في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع: "إلى أن نعرف المزيد، نحتاج إلى توخي الحذر، وبالتالي فإن قيود السفر مهمة للحفاظ على الدخول في أوروبا وألمانيا عند أدنى مستوى ممكن".
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، كانت قد فرضت قيودا على السفر إلى سبع دول في جنوب أفريقيا بعد أن أبلغت عن عدة حالات لمتحور أوميكرون، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.
وأكدت مصادر في الاتحاد الأوروبين، أمس الاثنين، أنه لا توجد خطة فورية لتخفيف القيود، فيما ألغت تقريرًا إعلاميًا نقل عن دبلوماسي قوله إن الأمر قد يكون كذلك.
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