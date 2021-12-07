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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مقاتلة-صينية-تنافس-إف---16-الأمريكية-صور-1053676237.html
مقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور
مقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور
تطور الصين أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، ومنها مقاتلة "جي إف - 17"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:35+0000
2021-12-07T17:35+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتتعاون الصين مع باكستان في تطوير هذه المقاتلة، التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية الخفيفة التي تعمل بمحرك واحد، وتقول عنها مجلة "ناشيونال إنترست" إنها تنافس المقاتلة الأمريكية الخفيفة "إف - 16".وتعد الطائرات الصينية امتدادا لبرنامج تصنيع مشترك بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير طائرة تحمل اسم "سوبر - 7" منذ ثمانينيات القرن الماضي.لكن توقف البرنامج قاد كل من الصين وباكستان لمواصلة رحلة إنتاج مقاتلة خفيفة متعددة المهام وهو ما تم التوافق عليه بين الدولتين في تسعينيات القرن الماضي، حتى تم الانتهاء من تصميم أول نسخة عام عام 2001، ثم بدأ إنتاجها عام 2003، وحتى عام 2006 تم إنتاج 6 نماذج معدلة من الطائرة بيما تم الكشف عنها في 2019.ما هي مواصفات المقاتلة "جي إف - 17"؟هي مقاتلة حربية متعدد المهام يقودها طيار واحد تتراوح قيمتها التقديرية بين 15 و20 مليون دولار.يصل طول الطائرة إلى 14.9 متر وارتفاعها 4.77 متر وعرضها 9.45 متر، ومساحة الجناح 24.4 متر.وزن الطائرة فارغة يتجاوز 6.4 طن ويقدر وزنها عند الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود بـ 12.7 طن بينها 2.2 طن من الوقود.تصل السرعة القصوى للطائرة إلى ألفين و205 كيلومترات في الساعة ومداها بدون حمولة 3 آلاف و480 كيلومترا ويمكنها العمل في دائرة قطرها 1352 كيلومترا وتستطيع التحليق على ارتفاع 16 ألفا و920 مترا.ما هو تسليح الطائرة الصينية "جي إف - 17"؟يضم تسليح الطائرة مدفعا رشاشا مزدوجا وصواريخ غير موجهة عيار 57 ملم و90 ملم وصواريخ "جو - جو" قصيرة المدى وصواريخ "جو - جو" تتجاوز مدى الرؤية البصرية، أي أكثر من 37 كيلومترا.كما يتم تجهيز الطائرة "جي إف - 17" بصواريخ "جو - أرض" وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل.
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رصد عسكري

مقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور

17:35 GMT 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
تطور الصين أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، ومنها مقاتلة "جي إف - 17"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي.
وتتعاون الصين مع باكستان في تطوير هذه المقاتلة، التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية الخفيفة التي تعمل بمحرك واحد، وتقول عنها مجلة "ناشيونال إنترست" إنها تنافس المقاتلة الأمريكية الخفيفة "إف - 16".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلة جي إف - 17 الصينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وتعد الطائرات الصينية امتدادا لبرنامج تصنيع مشترك بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير طائرة تحمل اسم "سوبر - 7" منذ ثمانينيات القرن الماضي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyمقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلة جي إف - 17 الصينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
© Sputnik . Alaa - Almotairy
لكن توقف البرنامج قاد كل من الصين وباكستان لمواصلة رحلة إنتاج مقاتلة خفيفة متعددة المهام وهو ما تم التوافق عليه بين الدولتين في تسعينيات القرن الماضي، حتى تم الانتهاء من تصميم أول نسخة عام عام 2001، ثم بدأ إنتاجها عام 2003، وحتى عام 2006 تم إنتاج 6 نماذج معدلة من الطائرة بيما تم الكشف عنها في 2019.

ما هي مواصفات المقاتلة "جي إف - 17"؟

هي مقاتلة حربية متعدد المهام يقودها طيار واحد تتراوح قيمتها التقديرية بين 15 و20 مليون دولار.
يصل طول الطائرة إلى 14.9 متر وارتفاعها 4.77 متر وعرضها 9.45 متر، ومساحة الجناح 24.4 متر.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلة جي إف - 17 الصينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وزن الطائرة فارغة يتجاوز 6.4 طن ويقدر وزنها عند الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود بـ 12.7 طن بينها 2.2 طن من الوقود.
© Sputnik . Alaa - Almotairyمقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلة جي إف - 17 الصينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مقاتلة "جي إف - 17" الصينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تصل السرعة القصوى للطائرة إلى ألفين و205 كيلومترات في الساعة ومداها بدون حمولة 3 آلاف و480 كيلومترا ويمكنها العمل في دائرة قطرها 1352 كيلومترا وتستطيع التحليق على ارتفاع 16 ألفا و920 مترا.

ما هو تسليح الطائرة الصينية "جي إف - 17"؟

يضم تسليح الطائرة مدفعا رشاشا مزدوجا وصواريخ غير موجهة عيار 57 ملم و90 ملم وصواريخ "جو - جو" قصيرة المدى وصواريخ "جو - جو" تتجاوز مدى الرؤية البصرية، أي أكثر من 37 كيلومترا.
كما يتم تجهيز الطائرة "جي إف - 17" بصواريخ "جو - أرض" وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل.
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