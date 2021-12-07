https://arabic.sputniknews.com/20211207/مقاتلة-صينية-تنافس-إف---16-الأمريكية-صور-1053676237.html

مقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور

مقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور

تطور الصين أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، ومنها مقاتلة "جي إف - 17"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T17:35+0000

2021-12-07T17:35+0000

2021-12-07T17:35+0000

إيديكس 2021

رصد عسكري

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وتتعاون الصين مع باكستان في تطوير هذه المقاتلة، التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية الخفيفة التي تعمل بمحرك واحد، وتقول عنها مجلة "ناشيونال إنترست" إنها تنافس المقاتلة الأمريكية الخفيفة "إف - 16".وتعد الطائرات الصينية امتدادا لبرنامج تصنيع مشترك بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير طائرة تحمل اسم "سوبر - 7" منذ ثمانينيات القرن الماضي.لكن توقف البرنامج قاد كل من الصين وباكستان لمواصلة رحلة إنتاج مقاتلة خفيفة متعددة المهام وهو ما تم التوافق عليه بين الدولتين في تسعينيات القرن الماضي، حتى تم الانتهاء من تصميم أول نسخة عام عام 2001، ثم بدأ إنتاجها عام 2003، وحتى عام 2006 تم إنتاج 6 نماذج معدلة من الطائرة بيما تم الكشف عنها في 2019.ما هي مواصفات المقاتلة "جي إف - 17"؟هي مقاتلة حربية متعدد المهام يقودها طيار واحد تتراوح قيمتها التقديرية بين 15 و20 مليون دولار.يصل طول الطائرة إلى 14.9 متر وارتفاعها 4.77 متر وعرضها 9.45 متر، ومساحة الجناح 24.4 متر.وزن الطائرة فارغة يتجاوز 6.4 طن ويقدر وزنها عند الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود بـ 12.7 طن بينها 2.2 طن من الوقود.تصل السرعة القصوى للطائرة إلى ألفين و205 كيلومترات في الساعة ومداها بدون حمولة 3 آلاف و480 كيلومترا ويمكنها العمل في دائرة قطرها 1352 كيلومترا وتستطيع التحليق على ارتفاع 16 ألفا و920 مترا.ما هو تسليح الطائرة الصينية "جي إف - 17"؟يضم تسليح الطائرة مدفعا رشاشا مزدوجا وصواريخ غير موجهة عيار 57 ملم و90 ملم وصواريخ "جو - جو" قصيرة المدى وصواريخ "جو - جو" تتجاوز مدى الرؤية البصرية، أي أكثر من 37 كيلومترا.كما يتم تجهيز الطائرة "جي إف - 17" بصواريخ "جو - أرض" وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري