نجل ميسي يحرجه أمام الكاميرات بسؤال حول الكرة الذهبية السابعة... فيديو

وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه في جلسة تصوير لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في منزل النجم الأرجنتيني، قبل حفل تسليمه للجائزة، الاثنين الماضي، وذلك حسب صحيفة ميرور البريطانية.وكان تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقما قياسيا)، أثار جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.وحصل ميسي على 613 صوتا في استفتاء الكرة الذهبية لعام 2021، وتفوق بفارق 33 صوتا فقط عن ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني.
ارتبك اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما وجه له نجله تياغو سؤالا عن سبب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام للمرة السابعة في مسيرته.
وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه في جلسة تصوير لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في منزل النجم الأرجنتيني، قبل حفل تسليمه للجائزة، الاثنين الماضي، وذلك حسب صحيفة ميرور البريطانية.
ووجه تياغو سؤالا محرجا لوالده أمام كاميرات "فرانس فوتبول"، قائلا: لماذا فزت بها؟، ليرد ميسي على السؤال بالقول "لا أعرف".
وكان تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقما قياسيا)، أثار جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.
وحصل ميسي على 613 صوتا في استفتاء الكرة الذهبية لعام 2021، وتفوق بفارق 33 صوتا فقط عن ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني.