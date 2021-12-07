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https://arabic.sputniknews.com/20211207/نظام-جديد-للعمل-في-الإمارات-4-أيام-ونصف-في-الأسبوع-1053653723.html
نظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
نظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T08:41+0000
2021-12-07T08:41+0000
2021-12-07T08:41+0000
أخبار العالم العربي
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وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا، حسب صحيفة البيان الإماراتية.وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر. ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي
نظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.
وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا، حسب
صحيفة البيان الإماراتية
.
وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.
ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.