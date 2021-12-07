تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/نيللي-كريم-ترد-على-أنباء-حملها-للمرة-الخامسة-بعد-زواجها-الثالث-فيديو-1053671001.html
نيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو
نيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو
أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأحد الماضي.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:08+0000
2021-12-07T15:08+0000
نيللي كريم
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053670941_0:24:1225:713_1920x0_80_0_0_2a9beda23672ff0af32b879f6973e6d0.jpg
وظهرت نيللي كريم في المهرجان وهي زائدة في الوزن، ما أثار شائعات عديدة بأنها تنتظر وزوجها لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، أول مولود لهما.ونفت نيللي كريم هذه الأنباء في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، أثناء حضوره مع زوجها حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، أمس الاثنين.واعترفت كريم للبرنامج بزيادة وزنها مؤخرا، لكنها اعتبرت ما قيل بشأن حملها يندرج تحت خانة الشائعات، والتي أكدت ضاحكة أنها لا تهتم بها.وتزوجت نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي المصري بشهر أغسطس/ آب الماضي، وهي تكبره في العمر بثماني سنوات، وهو ثالث زواج لها، بينما هو الأول لعاشور.وللفنانة نيللي كريم 4 أبناء، هم كريم ويوسف من زوجها الأول، وسيليا وكندة من زوجها الثاني، اختصاصي التغذية الدكتور هاني أبو النجا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053670941_0:0:1225:920_1920x0_80_0_0_32dba29f28d3d99d32d3fdfa7fd98158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نيللي كريم, أخبار الفنانين في مصر

نيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو

15:08 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / SAYED HASANالفنانة المصرية، نيللي كريم، مع زوجها، هشام عاشور، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الفنانة المصرية، نيللي كريم، مع زوجها، هشام عاشور، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / SAYED HASAN
تابعنا عبر
أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأحد الماضي.‏
وظهرت نيللي كريم في المهرجان وهي زائدة في الوزن، ما أثار شائعات عديدة بأنها تنتظر وزوجها لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، أول مولود لهما.
ونفت نيللي كريم هذه الأنباء في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، أثناء حضوره مع زوجها حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، أمس الاثنين.
واعترفت كريم للبرنامج بزيادة وزنها مؤخرا، لكنها اعتبرت ما قيل بشأن حملها يندرج تحت خانة الشائعات، والتي أكدت ضاحكة أنها لا تهتم بها.
وتزوجت نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي المصري بشهر أغسطس/ آب الماضي، وهي تكبره في العمر بثماني سنوات، وهو ثالث زواج لها، بينما هو الأول لعاشور.
وللفنانة نيللي كريم 4 أبناء، هم كريم ويوسف من زوجها الأول، وسيليا وكندة من زوجها الثاني، اختصاصي التغذية الدكتور هاني أبو النجا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:27 GMTمجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
16:02 GMTمنع الاحتفالات والإغلاق يثير غضب المغاربة.. وقطاع السياحة يخشى الانهيار
16:00 GMTوزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم
15:56 GMTإسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
15:54 GMTانخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة
15:49 GMTالأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
15:48 GMTرسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو
15:42 GMTإعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا
15:40 GMTمسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
15:28 GMTرقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏
15:24 GMTالدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
15:21 GMTدولة آسيوية تطيح بالبرازيل وتصبح المورد الغذائي الأول للدول العربية
15:16 GMTانتحار ألماني بعد أن قتل زوجته وأطفاله بسبب شهادة لقاح مزيفة
15:12 GMTإسرائيل تكشف عن أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في تاريخها
15:09 GMTبدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن
15:08 GMTنيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو
14:58 GMTلماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب