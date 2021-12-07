هدايا مدرسية لأطفال سوريا من جمهورية إنغوشيا الروسية بمناسبة العام الجديد
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تعتزم سلطات جمهورية إنغوشيا الروسية إرسال مساعدات إنسانية وهدايا لأطفال سوريا بمناسبة العام الجديد.
نالك - سبوتنيك. وذكر بيان للمكتب الصحافي التابع لرئيس الحمهورية، أنه " قبيل أعياد رأس السنة، ستشتري سلطات إنغوشيا ألف حقيبة ظهر تحتوي على أدوات مدرسية لأطفال سوريا، بالإضافة إلى هدايا من الحلويات".
وقال الرئيس الإنغوشي محمود علي كاليماتوف: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إنغوشيا بمثل هذه الأعمال. بالإضافة إلى المساعدة نفسها، على الرغم من المسافة، فإنها تساهم في تعزيز الصداقة بين روسيا والجمهورية العربية السورية. وآمل بشدة أن تجلب هذه الهدايا الفرح إلى الأطفال في الأعياد، والذين يحتاجون الآن إلى الحب والرعاية. أود على الأقل أن أخفف قليلاً من الصعوبات، التي يواجهها عدد قليل من السكان في سوريا، وأمنحهم الفرح عشية العام الجديد المحبوب من قبل الأطفال".
وقال الرئيس الإنغوشي محمود علي كاليماتوف: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إنغوشيا بمثل هذه الأعمال. بالإضافة إلى المساعدة نفسها، على الرغم من المسافة، فإنها تساهم في تعزيز الصداقة بين روسيا والجمهورية العربية السورية. وآمل بشدة أن تجلب هذه الهدايا الفرح إلى الأطفال في الأعياد، والذين يحتاجون الآن إلى الحب والرعاية. أود على الأقل أن أخفف قليلاً من الصعوبات، التي يواجهها عدد قليل من السكان في سوريا، وأمنحهم الفرح عشية العام الجديد المحبوب من قبل الأطفال".
22 نوفمبر, 14:47 GMT
يُذكر أنه سيتم إرسال هدايا إلى تسع محافظات سورية في 20 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، من مطار تشكالوفسكي على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
ومنذ عام 2017، نفذت إنغوشيا أكثر من اثنتي عشرة عملية إنسانية في سوريا، تم خلالها تسليم أكثر من مائة طن من سلات المواد الغذائية إلى سكان مختلف مدن البلاد.
ومنذ عام 2017، نفذت إنغوشيا أكثر من اثنتي عشرة عملية إنسانية في سوريا، تم خلالها تسليم أكثر من مائة طن من سلات المواد الغذائية إلى سكان مختلف مدن البلاد.