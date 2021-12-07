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https://arabic.sputniknews.com/20211207/هيومن-رايتس-جماعة-مسلحة-اختطفت-600-امرأة-وفتاة-في-موزمبيق-في-آخر-3-سنوات-1053677875.html
هيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
هيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن جماعة مسلحة تقود تمردا في شمال موزمبيق اختطفت أكثر من 600 امرأة، منذ عام 2018. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:47+0000
2021-12-07T17:47+0000
هيومن رايتس ووتش
موزمبيق
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وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) خطفت أكثر من 600 امرأة وفتاة بمقاطعة "كابو ديلغادو" خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب "فرانس برس".وأشارت المنظمة إلى أن القوات الموزمبيقية والأجنبية التي وصلت للمساعدة في التصدي للفوضى المنتشرة بالمنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، تمكنت من تحرير بعض المختطفات، بينما لاتزال أخريات في عداد المفقودات.وجاء عمليات الخطف خلال هجمات على قرى وبلدات نفذها مسلحون معروفون في الداخل باسم حركة "الشباب".وذكر تقرير المنظمة أن الجماعة تجبر الشابات والفتيات على "الزواج" من مقاتليها "الذين يستعبدونهن ويعتدون عليهن جنسيا".وذكرت أنه تم بيع بعضهنّ الآخر لمقاتلين أجانب مقابل مبالغ تراوحت بين 600 و1800 دولار.واعتمدت المنظمة في التقرير على تحقيقات تضمنت مقابلات مع مختطفات سابقات أو أقاربهن، ومصادر في أجهزة الأمن والحكومة.ووفقا لمصادر حكومية والأمم المتحدة، فإن أعمال العنف تسببت في مغادرة أكثر من 800 ألف شخص لمنازلهم.وانتشر أكثر من 3100 جندي إفريقي وأوروبي وأمريكي منذ تموز/يوليو الماضي في مقاطعة كابو ديلغادو لمحاربة الجماعات المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20210728/جنوب-إفريقيا-يرسل-1495-جنديا-لمساعدة-موزمبيق-في-محاربة-متمردين-مرتبطين-بـداعش-1049689666.html
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هيومن رايتس ووتش, موزمبيق

هيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات

17:47 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / ADRIEN BARBIERعناصر من جيش موزمبيق
عناصر من جيش موزمبيق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / ADRIEN BARBIER
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أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن جماعة مسلحة تقود تمردا في شمال موزمبيق اختطفت أكثر من 600 امرأة، منذ عام 2018.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) خطفت أكثر من 600 امرأة وفتاة بمقاطعة "كابو ديلغادو" خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب "فرانس برس".
قوات الدفاع الوطني تنتشر في شوارع جوهانسبرغ بعد انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما، جنوب أفريقيا، 11 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
جنوب إفريقيا يرسل 1495 جنديا لمساعدة موزمبيق في محاربة متمردين مرتبطين بـ"داعش"
28 يوليو, 16:21 GMT
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الموزمبيقية والأجنبية التي وصلت للمساعدة في التصدي للفوضى المنتشرة بالمنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، تمكنت من تحرير بعض المختطفات، بينما لاتزال أخريات في عداد المفقودات.
وجاء عمليات الخطف خلال هجمات على قرى وبلدات نفذها مسلحون معروفون في الداخل باسم حركة "الشباب".
وذكر تقرير المنظمة أن الجماعة تجبر الشابات والفتيات على "الزواج" من مقاتليها "الذين يستعبدونهن ويعتدون عليهن جنسيا".
وذكرت أنه تم بيع بعضهنّ الآخر لمقاتلين أجانب مقابل مبالغ تراوحت بين 600 و1800 دولار.
واعتمدت المنظمة في التقرير على تحقيقات تضمنت مقابلات مع مختطفات سابقات أو أقاربهن، ومصادر في أجهزة الأمن والحكومة.
ووفقا لمصادر حكومية والأمم المتحدة، فإن أعمال العنف تسببت في مغادرة أكثر من 800 ألف شخص لمنازلهم.
وانتشر أكثر من 3100 جندي إفريقي وأوروبي وأمريكي منذ تموز/يوليو الماضي في مقاطعة كابو ديلغادو لمحاربة الجماعات المسلحة.
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