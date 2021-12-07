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https://arabic.sputniknews.com/20211207/واشنطن-تقاطع-الأولمبياد-الشتوي-وبكين-تصف-القرار-بـالتلاعب-السياسي-1053649134.html
واشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"
واشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن القرار لن... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T00:47+0000
2021-12-07T00:47+0000
أولمبياد
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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، "لن ترسل إدارة بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية، نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأمريكي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.الصين ترد على المقاطعة الأمريكيةبدورها، وصفت السفارة الصينية في واشنطن قرار الولايات المتحد مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، بـأنه " تلاعب سياسي" وتشويه للروح الأولمبية.وسعت الإدارة الأمريكية منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه الصين بين 4 و20 فبراير المقبل، وتتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.وفي وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الإعلان عن مقاطعة أمريكية رسمية للأولمبياد.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الصين-تهدد-بإجراءات-مضادة-إذا-قاطعت-الولايات-المتحدة-أولمبياد-بكين-1053621216.html
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أولمبياد

واشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"

00:47 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 26 أكتوبر 2021
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في مسابقات هذه الألعاب.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، "لن ترسل إدارة بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية، نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".
وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأمريكي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.

الصين ترد على المقاطعة الأمريكية

بدورها، وصفت السفارة الصينية في واشنطن قرار الولايات المتحد مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، بـأنه " تلاعب سياسي" وتشويه للروح الأولمبية.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين
أمس, 11:53 GMT
وسعت الإدارة الأمريكية منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه الصين بين 4 و20 فبراير المقبل، وتتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.
وفي وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الإعلان عن مقاطعة أمريكية رسمية للأولمبياد.
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00:47 GMTواشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"
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