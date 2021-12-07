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وزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
وزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الأجنبية أثبت ضعفه، وإن بلادها بحاجة إلى إنتاج سلع أكثر أهمية للسوق... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:43+0000
2021-12-07T20:43+0000
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت يلين في حديثها خلال منتدى اقتصادي نظمته صحيفة "فاينانشيال تايمز": "من المحتمل أن تكون السياسات التي يصفها الناس بأنها حمائية، ضرورية، من أجل خلق الحوافز المناسبة لإنتاج الأشياء في الوطن".لم تقدم الوزيرة التي عملت سابقا كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات المحتملة التي تصورتها، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الثلاثاء.وأضافت الوزيرة أن بلادها ترغب "بالتأكيد" في العمل مع الدول الأخرى، لمعالجة مشاكل مرونة سلاسل التوريد على أساس جماعي، لذلك، فالأمر لا يتعلق فقط بأن تصنع أمريكا كل شيء داخل أراضيها، لكن في بعض الحالات قد يكون ذلك جزءا من الإجابة.أدت الاضطرابات الناجمة عن الجائحة إلى انخفاض المعروض من سلع عدة، بما في ذلك منتجات حيوية مثل أشباه الموصلات، وتسبب ذلك في ضعف إنتاج الشركات المصنعة وارتفاع الأسعار للمستهلكين، وقالت يلين إن الأمر قد يستغرق "عامين" لحل الاختناقات التي تواجه العديد من المنتجات.
https://arabic.sputniknews.com/20211018/فوضى-تضرب-سلاسل-التوريد-العالمية-والأزمة-على-وشك-أن-تزداد-سوءا-1050469995.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد

20:43 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Stephen B. Mortonعبور شاحنة محملة بحاويات شحن صينية بطول 40 قدم في ميناء سافانا بولاية جورجيا.
عبور شاحنة محملة بحاويات شحن صينية بطول 40 قدم في ميناء سافانا بولاية جورجيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Stephen B. Morton
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الأجنبية أثبت ضعفه، وإن بلادها بحاجة إلى إنتاج سلع أكثر أهمية للسوق المحلي من أجل حماية أمنها الاقتصادي والوطني.
وأضافت يلين في حديثها خلال منتدى اقتصادي نظمته صحيفة "فاينانشيال تايمز": "من المحتمل أن تكون السياسات التي يصفها الناس بأنها حمائية، ضرورية، من أجل خلق الحوافز المناسبة لإنتاج الأشياء في الوطن".
لم تقدم الوزيرة التي عملت سابقا كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات المحتملة التي تصورتها، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الثلاثاء.
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وأضافت الوزيرة أن بلادها ترغب "بالتأكيد" في العمل مع الدول الأخرى، لمعالجة مشاكل مرونة سلاسل التوريد على أساس جماعي، لذلك، فالأمر لا يتعلق فقط بأن تصنع أمريكا كل شيء داخل أراضيها، لكن في بعض الحالات قد يكون ذلك جزءا من الإجابة.
أدت الاضطرابات الناجمة عن الجائحة إلى انخفاض المعروض من سلع عدة، بما في ذلك منتجات حيوية مثل أشباه الموصلات، وتسبب ذلك في ضعف إنتاج الشركات المصنعة وارتفاع الأسعار للمستهلكين، وقالت يلين إن الأمر قد يستغرق "عامين" لحل الاختناقات التي تواجه العديد من المنتجات.
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