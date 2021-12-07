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https://arabic.sputniknews.com/20211207/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-بعض-مشاكل-الاقتصاد-ستأخذ-وقتا-قبل-حلها-1053682172.html
وزيرة الخزانة الأمريكية: بعض مشاكل الاقتصاد ستأخذ وقتا قبل حلها
وزيرة الخزانة الأمريكية: بعض مشاكل الاقتصاد ستأخذ وقتا قبل حلها
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن بعض حالات النقص في سلسلة العمالة قد تستغرق عامين حتى يتم حلها، مشيرة إلى عدم وجود دليل على حدوث فجوة بين... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:11+0000
2021-12-07T20:11+0000
2021-12-07T20:11+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي حديثها خلال منتدى اقتصادي نظمته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قالت يلين إنه لا توجد معلومات واضحة تؤكد القلق من أن سوق العمل المحموم بالطلب وارتفاع الأسعار، سيخلقان تقلبات تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.وأضافت اليوم الثلاثاء: "لا أرى أي دليل على حدوث ذلك. لكن سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم حدوث ذلك"، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".وأكدت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، عدم قلقها بشأن المستويات غير المسبوقة للدعم المالي الذي ضخته الحكومة في شرايين الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يكافح فيه آثار الجائحة.وعلقت على الأمر قائلة: "أنا بصراحة لست قلقة بشأن الانكماش في الاقتصاد الأمريكي مع انحسار الحوافز المالية، وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الطلب لدعم النمو".
https://arabic.sputniknews.com/20211119/مكتب-الميزانية-مشروع-بايدن-البالغ-175-تريليون-دولار-غير-مغطى-بالكامل-1050746574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية: بعض مشاكل الاقتصاد ستأخذ وقتا قبل حلها
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن بعض حالات النقص في سلسلة العمالة قد تستغرق عامين حتى يتم حلها، مشيرة إلى عدم وجود دليل على حدوث فجوة بين الأسعار والأجور.
وفي حديثها خلال منتدى اقتصادي نظمته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قالت يلين إنه لا توجد معلومات واضحة تؤكد القلق من أن سوق العمل المحموم بالطلب وارتفاع الأسعار، سيخلقان تقلبات تؤدي إلى
ارتفاع معدل التضخم
.
وأضافت اليوم الثلاثاء: "لا أرى أي دليل على حدوث ذلك. لكن سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم حدوث ذلك"، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".
وأكدت
الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي
، عدم قلقها بشأن المستويات غير المسبوقة للدعم المالي الذي ضخته الحكومة في شرايين الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يكافح فيه آثار الجائحة.
وعلقت على الأمر قائلة: "أنا بصراحة لست قلقة بشأن الانكماش في الاقتصاد الأمريكي مع انحسار الحوافز المالية، وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الطلب لدعم النمو".