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https://arabic.sputniknews.com/20211207/وزير-إماراتي-القطاع-الخاص-له-الحق-في-تحديد-إجازته-الأسبوعية-حسب-ما-يخدم-العمل-1053666471.html
وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عبد الرحمن العور، أن شركات القطاع الخاص لها الحق في اختيار عطلاتها الأسبوعية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T13:44+0000
2021-12-07T13:44+0000
أخبار الإمارات
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واعتبر الوزير الإماراتي، أن كل شركة لها الحق في اختيار يوم عطلتها الأسبوعية، حسب مجال عملها وما يخدم نشاطها، حسب وكالة رويترز.وتابع الوزير في حديثه، أن البنك المركزي الإماراتي سيغير ساعات العمل لتتوافق مع العطلة الجديدة التي أقرت اليوم الثلاثاء، ويبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/نظام-جديد-للعمل-في-الإمارات-4-أيام-ونصف-في-الأسبوع-1053653723.html
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أخبار الإمارات

وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل

13:44 GMT 07.12.2021
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Photo / Press Office of the Moscow Department
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أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عبد الرحمن العور، أن شركات القطاع الخاص لها الحق في اختيار عطلاتها الأسبوعية.
واعتبر الوزير الإماراتي، أن كل شركة لها الحق في اختيار يوم عطلتها الأسبوعية، حسب مجال عملها وما يخدم نشاطها، حسب وكالة رويترز.
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
نظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
08:41 GMT
وتابع الوزير في حديثه، أن البنك المركزي الإماراتي سيغير ساعات العمل لتتوافق مع العطلة الجديدة التي أقرت اليوم الثلاثاء، ويبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
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