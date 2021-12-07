تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211207/وزير-إماراتي-القطاع-الخاص-له-الحق-في-تحديد-إجازته-الأسبوعية-حسب-ما-يخدم-العمل-1053666471.html
وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عبد الرحمن العور، أن شركات القطاع الخاص لها الحق في اختيار عطلاتها الأسبوعية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T13:44+0000
2021-12-07T13:44+0000
2021-12-07T13:44+0000
أخبار الإمارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_0:96:924:616_1920x0_80_0_0_f30179a7d30f2e12e4b47f8509fdd391.jpg
واعتبر الوزير الإماراتي، أن كل شركة لها الحق في اختيار يوم عطلتها الأسبوعية، حسب مجال عملها وما يخدم نشاطها، حسب وكالة رويترز.وتابع الوزير في حديثه، أن البنك المركزي الإماراتي سيغير ساعات العمل لتتوافق مع العطلة الجديدة التي أقرت اليوم الثلاثاء، ويبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/نظام-جديد-للعمل-في-الإمارات-4-أيام-ونصف-في-الأسبوع-1053653723.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_91:0:912:616_1920x0_80_0_0_57d8b28e7d96f50a7d66d5f2b98f36c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات
وزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عبد الرحمن العور، أن شركات القطاع الخاص لها الحق في اختيار عطلاتها الأسبوعية.
واعتبر الوزير الإماراتي، أن كل شركة لها الحق في اختيار يوم عطلتها الأسبوعية، حسب مجال عملها وما يخدم نشاطها، حسب وكالة رويترز.
وتابع الوزير في حديثه، أن
البنك المركزي الإماراتي
سيغير ساعات العمل لتتوافق مع العطلة الجديدة التي أقرت اليوم الثلاثاء، ويبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.