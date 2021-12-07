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وزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم
وزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم
أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أن قرابة 80% من الأطفال الفرنسيين فوق 12 عاما، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:00+0000
2021-12-07T16:00+0000
فرنسا
سلالة كورونا الجديدة
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز قال بلانكير "ما يقرب من 80% من الأطفال الفرنسيين فوق سن 12 عاما تم تطعيمهم الآن ضد كوفيد -19".تصريحات وزير التعليم الفرنسي جاءت في جلسة أمام المشرعين الفرنسيين عرض خلالها موقف الوزارة في التعامل مع الوباء.وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد أمس الاثنين، أنه ابتداءً من 15 ديسمبر/ كانون الثاني، سيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة الحصول على التطعيم.وفيما لفت إلى أن حكومته تأمل في أن تكون قادرة على تقديم التطعيم للجميع، أكد أن الأطفال فوق سن الخامسة سيكون موعد تلقيهم يوم 20 ديسمبر.وتظهر بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 79% من سن 12 إلى 17 عامًا قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى 76% جرعتين.وبالنسبة لجميع الفئات العمرية مجتمعة، يبلغ معدل التطعيم للأشخاص البالغين ما بين 88% و90%.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/فرنسا-تتجه-إلى-فرض-قيود-جديدة-لاحتواء-الوباء-وتؤكد-فعالية-الجرعات-المعززة-من-اللقاحات-1053238048.html
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فرنسا, سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

وزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم

16:00 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignolتلاميذ يرتدون كمامات طبية ويعقمون أيديهم قبل دخول الفصل الدراسي في سان ليو ديسيرنت، فرنسا 1 سبتمبر 2020
تلاميذ يرتدون كمامات طبية ويعقمون أيديهم قبل دخول الفصل الدراسي في سان ليو ديسيرنت، فرنسا 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
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أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أن قرابة 80% من الأطفال الفرنسيين فوق 12 عاما، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.
ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز قال بلانكير "ما يقرب من 80% من الأطفال الفرنسيين فوق سن 12 عاما تم تطعيمهم الآن ضد كوفيد -19".
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تصريحات وزير التعليم الفرنسي جاءت في جلسة أمام المشرعين الفرنسيين عرض خلالها موقف الوزارة في التعامل مع الوباء.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد أمس الاثنين، أنه ابتداءً من 15 ديسمبر/ كانون الثاني، سيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة الحصول على التطعيم.
وفيما لفت إلى أن حكومته تأمل في أن تكون قادرة على تقديم التطعيم للجميع، أكد أن الأطفال فوق سن الخامسة سيكون موعد تلقيهم يوم 20 ديسمبر.
وتظهر بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 79% من سن 12 إلى 17 عامًا قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى 76% جرعتين.
وبالنسبة لجميع الفئات العمرية مجتمعة، يبلغ معدل التطعيم للأشخاص البالغين ما بين 88% و90%.
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