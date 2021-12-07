وزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم

ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز قال بلانكير "ما يقرب من 80% من الأطفال الفرنسيين فوق سن 12 عاما تم تطعيمهم الآن ضد كوفيد -19".تصريحات وزير التعليم الفرنسي جاءت في جلسة أمام المشرعين الفرنسيين عرض خلالها موقف الوزارة في التعامل مع الوباء.وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد أمس الاثنين، أنه ابتداءً من 15 ديسمبر/ كانون الثاني، سيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة الحصول على التطعيم.وفيما لفت إلى أن حكومته تأمل في أن تكون قادرة على تقديم التطعيم للجميع، أكد أن الأطفال فوق سن الخامسة سيكون موعد تلقيهم يوم 20 ديسمبر.وتظهر بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 79% من سن 12 إلى 17 عامًا قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى 76% جرعتين.وبالنسبة لجميع الفئات العمرية مجتمعة، يبلغ معدل التطعيم للأشخاص البالغين ما بين 88% و90%.
تصريحات وزير التعليم الفرنسي جاءت في جلسة أمام المشرعين الفرنسيين عرض خلالها موقف الوزارة في التعامل مع الوباء.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد أمس الاثنين، أنه ابتداءً من 15 ديسمبر/ كانون الثاني، سيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة الحصول على التطعيم.
وفيما لفت إلى أن حكومته تأمل في أن تكون قادرة على تقديم التطعيم للجميع، أكد أن الأطفال فوق سن الخامسة سيكون موعد تلقيهم يوم 20 ديسمبر.
وتظهر بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 79% من سن 12 إلى 17 عامًا قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى 76% جرعتين.