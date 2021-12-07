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وزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا
وزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا
كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الثلاثاء، عن عدد السدود التي دشنتها بلاده في أوغندا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:35+0000
2021-12-07T16:35+0000
أوغندا
مصر
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وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الري المصرية قامت بإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار فى مقاطعات من أوغندا، من أجل توفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى.وأكد الوزير المصري أن بلاده قامت بحفر 75 بئر جوفي فى أوغندا، أيضا، بهدف توفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وهو ما صرح به خلال لقاءه مع بسام مانجوشو شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، اليوم في أوغندا.وقام محمد عبد العاطي برفقة وفد مصري بزيارة أوغندا من أجل مشاهدة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، بحضور كبير من المسئولين الأوغنديين، في وقت عَّبر الأوغنديون عن شكرهم لمصر على تنفيذ مثل هذا السد.ويساعد السد الأوغندي على توفير مياه الشرب النقية للأهالي، والمياه العذبة السمتخدمة في الرعي، خاصة وأن أوغندا تقوم برعي حوالي 280 ألف رأس ماشية في مقاطعة لياتوندي وحدها، وهي المقاطعة التي شهدت افتتاح السد.وأجرى الوزير المصري سلسلة مباحثات مع الجانب الأوغندي بغرض تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات المائية الجارية، خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار، وهي المشروعات التي يتم تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.وأعرب محمد عبد العاطى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون بين الجانبين، من أجل تحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.
https://arabic.sputniknews.com/20180927/مصر-أوغندا-مياه-الأمطار-1035635636.html
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أوغندا, مصر

وزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا

16:35 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الثلاثاء، عن عدد السدود التي دشنتها بلاده في أوغندا.
وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الري المصرية قامت بإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار فى مقاطعات من أوغندا، من أجل توفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2018
تزامنا مع أزمة "سد النهضة"... مصر تبدأ تنفيذ 5 سدود في أوغندا
27 سبتمبر 2018, 16:56 GMT
وأكد الوزير المصري أن بلاده قامت بحفر 75 بئر جوفي فى أوغندا، أيضا، بهدف توفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وهو ما صرح به خلال لقاءه مع بسام مانجوشو شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، اليوم في أوغندا.
وقام محمد عبد العاطي برفقة وفد مصري بزيارة أوغندا من أجل مشاهدة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، بحضور كبير من المسئولين الأوغنديين، في وقت عَّبر الأوغنديون عن شكرهم لمصر على تنفيذ مثل هذا السد.
ويساعد السد الأوغندي على توفير مياه الشرب النقية للأهالي، والمياه العذبة السمتخدمة في الرعي، خاصة وأن أوغندا تقوم برعي حوالي 280 ألف رأس ماشية في مقاطعة لياتوندي وحدها، وهي المقاطعة التي شهدت افتتاح السد.
وأجرى الوزير المصري سلسلة مباحثات مع الجانب الأوغندي بغرض تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات المائية الجارية، خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار، وهي المشروعات التي يتم تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
وأعرب محمد عبد العاطى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون بين الجانبين، من أجل تحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.
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