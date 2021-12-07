https://arabic.sputniknews.com/20211207/وزير-الري-المصري-يكشف-عن-سدود-دشنتها-بلاده-في-أوغندا-1053674863.html

وزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا

وزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا

كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الثلاثاء، عن عدد السدود التي دشنتها بلاده في أوغندا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T16:35+0000

2021-12-07T16:35+0000

2021-12-07T16:35+0000

أوغندا

مصر

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وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الري المصرية قامت بإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار فى مقاطعات من أوغندا، من أجل توفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى.وأكد الوزير المصري أن بلاده قامت بحفر 75 بئر جوفي فى أوغندا، أيضا، بهدف توفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وهو ما صرح به خلال لقاءه مع بسام مانجوشو شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، اليوم في أوغندا.وقام محمد عبد العاطي برفقة وفد مصري بزيارة أوغندا من أجل مشاهدة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، بحضور كبير من المسئولين الأوغنديين، في وقت عَّبر الأوغنديون عن شكرهم لمصر على تنفيذ مثل هذا السد.ويساعد السد الأوغندي على توفير مياه الشرب النقية للأهالي، والمياه العذبة السمتخدمة في الرعي، خاصة وأن أوغندا تقوم برعي حوالي 280 ألف رأس ماشية في مقاطعة لياتوندي وحدها، وهي المقاطعة التي شهدت افتتاح السد.وأجرى الوزير المصري سلسلة مباحثات مع الجانب الأوغندي بغرض تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات المائية الجارية، خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار، وهي المشروعات التي يتم تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.وأعرب محمد عبد العاطى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون بين الجانبين، من أجل تحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

https://arabic.sputniknews.com/20180927/مصر-أوغندا-مياه-الأمطار-1035635636.html

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