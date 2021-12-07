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https://arabic.sputniknews.com/20211207/وكالة-استهداف-رتل-عسكري-أمريكي-بعبوتين-ناسفتين-في-سوريا-1053654867.html
وكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا
وكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا
أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين بمنطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرقي الحسكة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T09:15+0000
2021-12-07T09:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "تم استهداف رتل عسكري لقوات الاحتلال الأمريكي الليلة الماضية بعبوتين ناسفتين في منطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرق محافظة الحسكة"، مؤكدة تعرض "آليات الاحتلال لأضرار كبيرة نتيجة الاستهداف".وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتخذ قرارا بشأن ضربة وقعت عام 2019 في سوريا تسببت في مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة للضربة التي أسقطت ضحايا مدنيين، وفقا لرويترز.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين، إن الجنرال مايكل غريت، قائد قيادة قوات الجيش الأمريكي، سيكون أمامه 90 يوما لإنجاز المراجعة بشأن سقوط القتلى المدنيين.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي، أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة، خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من العالم).وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/قتلت-64-طفلا-وامرأة-وزير-دفاع-أمريكا-يتخذ-هذا-القرار-بشأن-ضربة-وقعت-في-سوريا-1053399182.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

وكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا

09:15 GMT 07.12.2021
© REUTERS / ARI JALALقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / ARI JALAL
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أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين بمنطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرقي الحسكة.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "تم استهداف رتل عسكري لقوات الاحتلال الأمريكي الليلة الماضية بعبوتين ناسفتين في منطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرق محافظة الحسكة"، مؤكدة تعرض "آليات الاحتلال لأضرار كبيرة نتيجة الاستهداف".
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
قتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا
30 نوفمبر, 03:48 GMT
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتخذ قرارا بشأن ضربة وقعت عام 2019 في سوريا تسببت في مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة للضربة التي أسقطت ضحايا مدنيين، وفقا لرويترز.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين، إن الجنرال مايكل غريت، قائد قيادة قوات الجيش الأمريكي، سيكون أمامه 90 يوما لإنجاز المراجعة بشأن سقوط القتلى المدنيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي، أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة، خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من العالم).
وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
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