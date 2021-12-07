تبون يعلن دعما قويا للفلسطينيين ولقاء قريبا للفصائل في الجزائر

تبون يعلن دعماً قوياً للفلسطينيين، ولقاء قريب للفصائل في الجزائر
تبون يعلن دعماً قوياً للفلسطينيين، ولقاء قريب للفصائل في الجزائر
إعلان تبون جاء خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس.وكانت حركة "حماس" رحبت بهذه الخطوة في بيان خاص. وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، إبراهيم المدهون، في حوار ضمن برنامج "بانوراما":وأكد المدهون في حديثه، أن "الدور الجزائري مكمل للجهود المصرية على خط المصالحة ويتناغم معه"، لافتاً إلى موقف الحركة بـ"ضرورة استثمار الدعوة الجزائرية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه".أجرى الحوار: فهيم الصوراني.التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزم بلاده استضافة مؤتمر "جامع للفصائل الفلسطينية" قريبًا، وكذلك منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، وتخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.
إعلان تبون جاء خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس.
وكانت حركة "حماس" رحبت بهذه الخطوة في بيان خاص. وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، إبراهيم المدهون، في حوار ضمن برنامج "بانوراما":
إن "الحركة تقدر أي جهد عربي لدعم مصالح الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأكد المدهون في حديثه، أن "الدور الجزائري مكمل للجهود المصرية على خط المصالحة ويتناغم معه"، لافتاً إلى موقف الحركة بـ"ضرورة استثمار الدعوة الجزائرية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه".