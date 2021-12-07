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https://arabic.sputniknews.com/20211207/-وفد-حكومي-إماراتي-يزور-أنقرة-لبحث-التعاون-في-مجال-الصناعات-الدفاعية-1053680713.html
وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
أكد مصدر في الصناعات الدفاعية التركية، أن وفدا حكوميا إماراتيا يزور أنقرة لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T19:32+0000
2021-12-07T19:32+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "بدأ وفد حكومي إماراتي أمس الإثنين زيارة إلى أنقرة، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل أنقرة نهاية الشهر الماضي بعد قطيعة دامت 10 سنوات.وأبرمت تركيا والإمارات، اتفاقيات عدة في مجالات الاستثمار بحضور محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأعلن أردوغان أنه سيزور الإمارات في شباط/ فبراير المقبل على رأس وفد رفيع المستوى.وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الإمارات العربية المتحدة تجري مباحثات مع الحكومة التركية لشراء حصة في شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الإمارات-تؤسس-صندوق-بقيمة-10-مليارات-دولار-للاستثمار-في-تركيا-1053246349.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الإمارات
وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
أكد مصدر في الصناعات الدفاعية التركية، أن وفدا حكوميا إماراتيا يزور أنقرة لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "
سبوتنيك
": "بدأ وفد حكومي إماراتي أمس الإثنين زيارة إلى أنقرة، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل أنقرة نهاية الشهر الماضي بعد قطيعة دامت 10 سنوات.
وأبرمت
تركيا والإمارات
، اتفاقيات عدة في مجالات الاستثمار بحضور محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن أردوغان أنه سيزور الإمارات في شباط/ فبراير المقبل على رأس وفد رفيع المستوى.
وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الإمارات العربية المتحدة تجري مباحثات مع الحكومة التركية لشراء حصة في شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية.