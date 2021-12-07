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5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات
5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات
أكدت دول فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا، على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو و كييف بـ "صيغة نورماندي". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T01:21+0000
2021-12-07T01:23+0000
أخبار روسيا
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وفي بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي يوم الاثنين مع قادة ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا".وبحسب البيان، "عبر قادة الدول الخمس عن حزمهم على احترام سيادة أوكرانيا، فضلا عن التزامهم بالعمل للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا".فضلا عن ذلك أكد القادة في البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين روسيا أوكرانيا بـ "صيغة نورماندي"، تحت رعاية فرنسا وألمانيا.وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الاثنين بشأن أوكرانيا.وفقا لرويترز.وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأمم-المتحدة-التعاون-والحوار-المفتوح-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-أمر-مهم-للغاية-1053647684.html
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أخبار روسيا

5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات

01:21 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 01:23 GMT 07.12.2021)
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورقمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019
قمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أكدت دول فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا، على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو و كييف بـ "صيغة نورماندي".
وفي بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي يوم الاثنين مع قادة ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا".
وبحسب البيان، "عبر قادة الدول الخمس عن حزمهم على احترام سيادة أوكرانيا، فضلا عن التزامهم بالعمل للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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أمس, 21:17 GMT
فضلا عن ذلك أكد القادة في البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين روسيا أوكرانيا بـ "صيغة نورماندي"، تحت رعاية فرنسا وألمانيا.
وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الاثنين بشأن أوكرانيا.وفقا لرويترز.
وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني،

طالب القادة روسيا بتهدئة التوتر وأكدوا مجددا على دعمهم القوي لوحدة أراضي أوكرانيا.

هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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