آبي أحمد يزاول مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من القتال ضد جبهة تيغراي

وقال مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبي، في بيان له، إن "آبي أحمد عاد لمزاولة مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولي من القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وكان آبي أحمد نائبه قد فوض وزير الخارجية دمقي ميكونن بإدارة شؤون الحكومة خلال توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "لن يوقف شيء الجيش الإثيوبي، وسيتم تدمير العدو بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".وأعلنت حكومة آبي أحمد، يوم الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها أخيرا.وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.
وقال مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبي، في بيان له، إن "آبي أحمد عاد لمزاولة مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولي من القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وكان آبي أحمد نائبه قد فوض وزير الخارجية دمقي ميكونن بإدارة شؤون الحكومة خلال توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "لن يوقف شيء الجيش الإثيوبي، وسيتم تدمير العدو بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.
وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.
وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.