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أردوغان يبدي استعداده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان يبدي استعداده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:05+0000
2021-12-08T11:05+0000
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وأوضح أردوغان، خلال تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من قطر، أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، معربا عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.وكانت فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، أكدت على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بـ "صيغة نورماندي".جاء ذلك في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مع قادة ألمانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا".وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن القلق إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الخارجية-الأمريكية-ندرس-العزل-المالي-الشامل-لروسيا-في-حال-غزو-أوكرانيا-1053686089.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا

أردوغان يبدي استعداده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

11:05 GMT 08.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أردوغان، خلال تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من قطر، أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، معربا عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
الخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا
02:43 GMT

وقال: نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين. أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، أكدت على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بـ "صيغة نورماندي".
جاء ذلك في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مع قادة ألمانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا".

وبحسب البيان: "عبّر قادة الدول الخمس عن حزمهم في موضوع احترام سيادة أوكرانيا، فضلا عن التزامهم بالعمل للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا".

وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن القلق إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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