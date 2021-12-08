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https://arabic.sputniknews.com/20211208/أليك-بالدوين-يهاجم-صحفيا-أمام-منزله-بوجود-زوجته-فيديو-1053705870.html
أليك بالدوين يهاجم صحفيا أمام منزله بوجود زوجته... فيديو
أليك بالدوين يهاجم صحفيا أمام منزله بوجود زوجته... فيديو
هاجم الممثل الأمريكي أليك بالدوين صحفيا يجري مقابلة أمام منزله ويحاول التصوير، حاملا المظلة باتجاهه بغضب. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:01+0000
2021-12-08T14:01+0000
2021-12-08T14:01+0000
منوعات
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وانتشر المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر اللقطات أن بالدوين لم يرد على أسئلة المراسل الاستفزازية وذهب في اتجاهه مهددا بمظلة، بوجود زوجة الممثل، هيلاريا بالدوين.وقال بالدوين للصحفي: لا يحق لك التصوير أمام منزل خاص. فاعترض الصحفي ورد عليه قائلا، إنه موجود في "مكان عام".وعاد الممثل للقول، "لا هذه ملكية خاصة".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أليك بالدوين يهاجم صحفيا أمام منزله بوجود زوجته... فيديو
هاجم الممثل الأمريكي أليك بالدوين صحفيا يجري مقابلة أمام منزله ويحاول التصوير، حاملا المظلة باتجاهه بغضب.
وانتشر المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر اللقطات أن بالدوين لم يرد على أسئلة المراسل الاستفزازية وذهب في اتجاهه مهددا بمظلة، بوجود زوجة الممثل، هيلاريا بالدوين.
وقال بالدوين للصحفي: لا يحق لك التصوير أمام منزل خاص.
فاعترض الصحفي ورد عليه قائلا، إنه موجود في "مكان عام".
وعاد الممثل للقول، "لا هذه ملكية خاصة".