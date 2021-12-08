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https://arabic.sputniknews.com/20211208/أمير-قطر-زيارة-ولي-العهد-السعودي-ستعمق-الروابط-القوية-خاصة-في-ظل-ظروف-المنطقة-1053719040.html
أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي ويؤكد قوة العلاقات مع السعودية
أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي ويؤكد قوة العلاقات مع السعودية
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T20:04+0000
2021-12-08T20:43+0000
تميم بن حمد آل ثاني
محمد بن سلمان
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جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "العربية" في تغريدة على حسابها في تويتر، بعد وصول ولي العهد السعودي في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وترؤسه هو وأمير قطر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.واعتبر أمير قطر أن "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين".وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم: "ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم"، مختتما تغريدته بالقول "مرحبا بكم أخي محمد في قطر".وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة في زيارة رسمية قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.وكان أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي.
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تميم بن حمد آل ثاني, محمد بن سلمان

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي ويؤكد قوة العلاقات مع السعودية

20:04 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 20:43 GMT 08.12.2021)
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
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يتبع
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "العربية" في تغريدة على حسابها في تويتر، بعد وصول ولي العهد السعودي في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وترؤسه هو وأمير قطر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.
واعتبر أمير قطر أن "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين".
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم: "ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم"، مختتما تغريدته بالقول "مرحبا بكم أخي محمد في قطر".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة في زيارة رسمية قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.
وكان أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي.
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