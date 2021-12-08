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أمير قطر يوجه رسالة للمستشار الألماني أولاف شولتز
أمير قطر يوجه رسالة للمستشار الألماني أولاف شولتز
وجه تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة إلى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، الذي تولى مهام منصبه رسميا بعد أداء اليمين الدستورية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:38+0000
2021-12-08T14:38+0000
العالم
أخبار ألمانيا اليوم
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وكتب أمير قطر، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبارك للمستشار أولاف شولتز، انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية".وقال أمير قطر: "أتطلع لأن نعمل سويا من أجل تعميق علاقات بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة.وأدى أولاف شولتز، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليتولى منصب مستشار ألمانيا الاتحادية خلفا لأنجيلا ميركل التي قضت 16 عاما في المنصب.وفاز شولتز، 63 عاما، بمنصب المستشار الألماني، بعد حصوله على 395 صوتا من أصل 707 داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ".
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العالم, أخبار ألمانيا اليوم

أمير قطر يوجه رسالة للمستشار الألماني أولاف شولتز

14:38 GMT 08.12.2021
© REUTERS / FABRIZIO BENSCHأولاف شولتز يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا
أولاف شولتز يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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وجه تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة إلى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، الذي تولى مهام منصبه رسميا بعد أداء اليمين الدستورية.
وكتب أمير قطر، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبارك للمستشار أولاف شولتز، انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
وقال أمير قطر: "أتطلع لأن نعمل سويا من أجل تعميق علاقات بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة.
وأدى أولاف شولتز، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليتولى منصب مستشار ألمانيا الاتحادية خلفا لأنجيلا ميركل التي قضت 16 عاما في المنصب.
وفاز شولتز، 63 عاما، بمنصب المستشار الألماني، بعد حصوله على 395 صوتا من أصل 707 داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ".
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