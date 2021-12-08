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إصابة إسرائيلية إثر عملية طعن داخل حي الشيخ جراح في القدس

إصابة إسرائيلية إثر عملية طعن داخل حي الشيخ جراح في القدس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T06:47+0000

2021-12-08T06:47+0000

2021-12-08T06:47+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "منفذة عملية طعن المستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فتاة، وانسحبت من مكان العملية، دون أن يطلق النار عليها"، لافتة إلى أن إصابة المستوطنة خطيرة، وهي تبلغ من العمر 30 عاما".ووصفت الشرطة الإسرائيلية إصابة المستوطنة بالخطيرة، فيما قال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء إن "المرأة المصابة كانت مضطربة، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف"، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.وكان شاب إسرائيلي أصيب بجروح، الأسبوع الماضي، إثر محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب إعلام عبري.وذكرت قناة كان الرسمية أن شابا عمره 20 عاما من اليهود المتشددين (الحريديم)، أصيب بجروح من متوسطة إلى خطيرة في رقبته وظهره بعد طعنه من قبل فلسطيني.وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في المكان أطلقت النار تجاه منفذ الهجوم وأصابته، دون التطرق إلى مدى خطورة إصابته، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في المكان.تأتي عملية الطعن، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" في القدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.تابع المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك عربي

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