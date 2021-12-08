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https://arabic.sputniknews.com/20211208/إطلاق-سراح-السعودي-المعتقل-في-باريس-بعد-التأكد-أنه-ليس-المشتبه-به-بمقتل-خاشقجي-1053704087.html
إطلاق سراح السعودي المعتقل في باريس بعد التأكد أنه ليس المشتبه به بمقتل خاشقجي
إطلاق سراح السعودي المعتقل في باريس بعد التأكد أنه ليس المشتبه به بمقتل خاشقجي
النائب العام الفرنسي يؤكد أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا
2021-12-08T13:25+0000
2021-12-08T13:34+0000
أخبار السعودية اليوم
جمال خاشقجي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.وأوضح النائب العام أن الرجل تم اعتقاله واستجوابه "على أساس مذكرة اعتقال دولية قدمتها السلطات القضائية التركية، في 5 نوفمبر 2018، في إطار قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، مضيفا، "الفحوصات الدقيقة لهوية هذا الشخص أثبتت أن مذكرة الاعتقال لم تنطبق عليه، وتم إطلاق سراحه".وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل حاليا على التحقق من هوية الشخص الذي تم توقيفه في البلاد على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "يتم التحقق حاليا من هوية الشخص المعتقل في مطار شارل ديغول".وكانت صحيفة لوفيغارو قد أكدت أن السعودي المعتقل في فرنسا سيتم إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير، بعدما اكتشفت السلطات أن المشكلة تكمن في وجود تشابه أسماء فقط مع الآخر المتورط في القضية.وتعليقا على الواقعة، قالت السفارة في بيان على حسابها في موقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة"، ويجب "إخلاء سبيله فورا".وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/السلطات-الفرنسية-تعمل-حاليا-على-التحقق-من-هوية-المحتجز-على-خلفية-قضية-خاشقجي-1053700412.html
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أخبار السعودية اليوم, جمال خاشقجي

إطلاق سراح السعودي المعتقل في باريس بعد التأكد أنه ليس المشتبه به بمقتل خاشقجي

13:25 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 13:34 GMT 08.12.2021)
© AP Photo / Hasan Jamaliالصحفي السعودي جمال خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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أعلن النائب العام الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن السعودي المعتقل في باريس ليس هو نفس الشخص المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، مؤكدا أنه تم إطلاق سراحه.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لندن، إنجلترا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
السلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
12:27 GMT
وأوضح النائب العام أن الرجل تم اعتقاله واستجوابه "على أساس مذكرة اعتقال دولية قدمتها السلطات القضائية التركية، في 5 نوفمبر 2018، في إطار قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، مضيفا، "الفحوصات الدقيقة لهوية هذا الشخص أثبتت أن مذكرة الاعتقال لم تنطبق عليه، وتم إطلاق سراحه".
وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل حاليا على التحقق من هوية الشخص الذي تم توقيفه في البلاد على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "يتم التحقق حاليا من هوية الشخص المعتقل في مطار شارل ديغول".
وكانت صحيفة لوفيغارو قد أكدت أن السعودي المعتقل في فرنسا سيتم إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير، بعدما اكتشفت السلطات أن المشكلة تكمن في وجود تشابه أسماء فقط مع الآخر المتورط في القضية.
خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لتكريم الصحفي خاشقجي، 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
خطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
أمس, 18:59 GMT
وتعليقا على الواقعة، قالت السفارة في بيان على حسابها في موقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".
وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة"، ويجب "إخلاء سبيله فورا".
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
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