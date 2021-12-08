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https://arabic.sputniknews.com/20211208/إعدام-20-طالبا-في-بنغلاديش-بعد-إدناتهم-بقتل-شاب-انتقد-الحكومة-1053710950.html
إعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
إعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
أصدرت محكمة في بنغلادش حكما بإعدام 20 طالبا جامعيا كانوا قد أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:24+0000
2021-12-08T16:24+0000
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وصرح المدعي العام محمد أبو عبد الله بويوان لوكالة "فرانس برس" بأن المحكوم عليهم أدينوا بالقتل مع سبق الإصرار والترصد لشاب يدعى أبرار فهد عام 2019.وكانت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام عند وقوع الجريمة تتراوح بين 20 و22 عاما وكانوا زملاء الشاب القتيل في جامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا.يشار إلى أنه ما زال ثلاثة من المتهمين فارين، فيما أكد محامي المتهمين أنه سيتم استئناف الحكم، وأعرب عن خيبة أمله حيال الحكم، واصفا إياه بأنه "غير عادل"، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم "من بين أفضل الطلبة في البلاد، وقد حُكم عليهم بالإعدام رغم عدم وجود أدلة فعلية ضد بعضهم".يذكر أنه عثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في سكن الطلاب بعد ساعة من كتابته منشورا على فيسبوك ندد فيه بتوقيع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اتفاقا ينص على تشارك مياه أحد الأنهار مع الهند.وسقط فهد قتيلا بعد أن تعرض للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى لمدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه المنضوين في "رابطة شهاترا في بنغلادش"، الفرع الطالبي لـ"حزب رابطة عوامي" الحاكم.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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إعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة

16:24 GMT 08.12.2021
© Photо: EPAشرطة بنغلادش
شرطة بنغلادش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Photо: EPA
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أصدرت محكمة في بنغلادش حكما بإعدام 20 طالبا جامعيا كانوا قد أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح المدعي العام محمد أبو عبد الله بويوان لوكالة "فرانس برس" بأن المحكوم عليهم أدينوا بالقتل مع سبق الإصرار والترصد لشاب يدعى أبرار فهد عام 2019.
وكانت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام عند وقوع الجريمة تتراوح بين 20 و22 عاما وكانوا زملاء الشاب القتيل في جامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا.
يشار إلى أنه ما زال ثلاثة من المتهمين فارين، فيما أكد محامي المتهمين أنه سيتم استئناف الحكم، وأعرب عن خيبة أمله حيال الحكم، واصفا إياه بأنه "غير عادل"، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم "من بين أفضل الطلبة في البلاد، وقد حُكم عليهم بالإعدام رغم عدم وجود أدلة فعلية ضد بعضهم".
يذكر أنه عثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في سكن الطلاب بعد ساعة من كتابته منشورا على فيسبوك ندد فيه بتوقيع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اتفاقا ينص على تشارك مياه أحد الأنهار مع الهند.
وسقط فهد قتيلا بعد أن تعرض للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى لمدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه المنضوين في "رابطة شهاترا في بنغلادش"، الفرع الطالبي لـ"حزب رابطة عوامي" الحاكم.
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