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https://arabic.sputniknews.com/20211208/إعلام-البوليساريو-تشن-هجمات-جديدة-على-مواقع-للجيش-المغربي-1053700682.html
إعلام: البوليساريو تشن هجمات جديدة على مواقع للجيش المغربي
إعلام: البوليساريو تشن هجمات جديدة على مواقع للجيش المغربي
أعلن الجيش الصحراوي، التابع لجبهة البوليساريو في المغرب، شن هجمات جديدة على تجمعات للجيش المغربي، في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:29+0000
2021-12-08T12:29+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقال الجيش الصحراوي، في بيان نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، إن "وحدات الجيش الصحراوي استهدفت مواقع تمركز الجيش المغربي على مستوى نقطة إنذار الفيلق المغربي الـ 68 بمنطقة اعظيم أم الجلود قطاع أوسرد، إلى جانب قصف قاعدة الـ18 التابعة لفيلق الـ68 بمنطقة أعظيم أم الجلود قطاع أوسرد والقاعدة الخامسة للقوات المغربية التابعة للفيلق الـ 36 بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد".ووجهت قوات الجيش الصحراوي قصفها بقطاع المحبس على مستوى منطقة لعكد وتخندقات القوات المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد، على حد قول البيان.وكان زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أكد، في حوار تلفزيوني، نقلتة وكالة الأنباء الجزائرية، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح".وذكر أن الشعب الصحراوي مصر على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/زعيم-البوليساريو-قررنا-تصعيد-الكفاح-المسلح-ضد-المغرب-1050757008.html
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أخبار المغرب اليوم

إعلام: البوليساريو تشن هجمات جديدة على مواقع للجيش المغربي

12:29 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE قوات البوليساريو
قوات البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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أعلن الجيش الصحراوي، التابع لجبهة البوليساريو في المغرب، شن هجمات جديدة على تجمعات للجيش المغربي، في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل.
وقال الجيش الصحراوي، في بيان نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، إن "وحدات الجيش الصحراوي استهدفت مواقع تمركز الجيش المغربي على مستوى نقطة إنذار الفيلق المغربي الـ 68 بمنطقة اعظيم أم الجلود قطاع أوسرد، إلى جانب قصف قاعدة الـ18 التابعة لفيلق الـ68 بمنطقة أعظيم أم الجلود قطاع أوسرد والقاعدة الخامسة للقوات المغربية التابعة للفيلق الـ 36 بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد".
إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
زعيم البوليساريو: قررنا تصعيد "الكفاح المسلح" ضد المغرب
20 نوفمبر, 08:00 GMT
ووجهت قوات الجيش الصحراوي قصفها بقطاع المحبس على مستوى منطقة لعكد وتخندقات القوات المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد، على حد قول البيان.
وكان زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أكد، في حوار تلفزيوني، نقلتة وكالة الأنباء الجزائرية، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح".
وقال غالي إن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء الغربية. ورأى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة.
وذكر أن الشعب الصحراوي مصر على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".
وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.
ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
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