إعلام: كوريا الجنوبية لا تدرس المقاطعة الدبلوماسية لـ "أولمبياد بكين"

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن المسؤول الرئاسية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أدلى بهذا التصريح ردا على سؤال حول إعلان واشنطن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين بسبب ما تقول إنه "انتهاكات الصين لحقوق الإنسان".وتابع: "واشنطن أبلغت كوريا الجنوبية بقرارها، لكن سيئول لم تقرر الانضمام إلى القرار الأمريكي"، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في أولمبياد بكين".وتتطلع كوريا الجنوبية لأن تساهم دورة الألعاب الأولمبية في بكين في دعم السلام بين الكوريتين.
نقلت وسائل إعلام عن مسؤول رئاسي كبير في كوريا الجنوبية قوله إن سيئول لا تفكر في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي من المقرر إقامتها في بكين عام 2022، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال مترددة في هذا الشأن.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن المسؤول الرئاسية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أدلى بهذا التصريح ردا على سؤال حول إعلان واشنطن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين بسبب ما تقول إنه "انتهاكات الصين لحقوق الإنسان".
(جديد) المكتب الرئاسي بسيئول: المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين ليست قيد الدراسة في الوقت الحالي https://t.co/v1T4G1lwwZ