إقرار زيادة القيمة المضافة إلى 10% في دولة خليجية

صرح عضو في مجلس النواب البحريني، أن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة.وأضاف أن تلك الزيادة، جاءت في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون، بحسب وكالة "رويترز".وأفاد أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في مجلس النواب البحريني، في بيان، أن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة، خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 10 بالمئة.وأضاف أن ذلك جاء إدراكا من البرلمان، بأن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
وأفاد أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في مجلس النواب البحريني، في بيان، أن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة، خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 10 بالمئة.
وأضاف أن ذلك جاء إدراكا من البرلمان، بأن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.