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https://arabic.sputniknews.com/20211208/إقلاع-طائرة-من-مينسك-إلى-دمشق-تحمل-مهاجرين-غير-شرعيين-1053691264.html
إقلاع طائرة من مينسك إلى دمشق تحمل مهاجرين غير شرعيين
إقلاع طائرة من مينسك إلى دمشق تحمل مهاجرين غير شرعيين
أقلعت، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى مطار دمشق الدولي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:55+0000
2021-12-08T08:55+0000
العالم
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وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" في بيان "على الساعة 08:24 أقلعت طائرة ايرباص ايه 320 التابعة لشركة أجنحة الشام من مطار مينسك الوطني إلى دمشق وعلى متنها 96 راكبا".في اليوم السابق، سافر أكثر من 400 مهاجر إلى أربيل على متن الخطوط الجوية العراقية. وفيما يخص المعلومات المتعلقة برحلة 8 كانون الأول (ديسمبر) للخطوط الجوية العراقية من مينسك إلى أربيل، التي ظهرت على لوحة المطار، عُرف فيما بعد أنه قد تم إلغاؤها.هذا وقد غادر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من بيلاروسيا إلى العراق، حيث أقلعت أول رحلة خاصة لعودة اللاجئين تحمل 431 راكبا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من مواطني العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.هذا وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/مهاجرون-ينظمون-مسيرة-احتجاجية-على-الحدود-البيلاروسية-البولندية-فيديو-1053593684.html
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العالم

إقلاع طائرة من مينسك إلى دمشق تحمل مهاجرين غير شرعيين

08:55 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أقلعت، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى مطار دمشق الدولي.
وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" في بيان "على الساعة 08:24 أقلعت طائرة ايرباص ايه 320 التابعة لشركة أجنحة الشام من مطار مينسك الوطني إلى دمشق وعلى متنها 96 راكبا".
في اليوم السابق، سافر أكثر من 400 مهاجر إلى أربيل على متن الخطوط الجوية العراقية. وفيما يخص المعلومات المتعلقة برحلة 8 كانون الأول (ديسمبر) للخطوط الجوية العراقية من مينسك إلى أربيل، التي ظهرت على لوحة المطار، عُرف فيما بعد أنه قد تم إلغاؤها.
تصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
مهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو
5 ديسمبر, 16:21 GMT
هذا وقد غادر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من بيلاروسيا إلى العراق، حيث أقلعت أول رحلة خاصة لعودة اللاجئين تحمل 431 راكبا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من مواطني العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
هذا وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
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