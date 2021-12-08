إيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم... فيديو
© AFP 2021 / PAOLO TOSTI"أكبر شجرة عيد الميلاد في العالم"على منحدرات مونتي إنجينو، وتطل على مدينة غوبيو الإيطالية
© AFP 2021 / PAOLO TOSTI
أضيئت "أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم" على منحدرات مونتي إنجينو، المطلة على مدينة غوبيو الإيطالية.
تضيء المدينة شجرة الكريسماس السحرية بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.
Small Italian Town Lights Up World's Largest Christmas Tree. For nearly three decades, Gubbio, a small medieval town at the foot of Mount Ingino in Italy's Umbria region, has held the Guinness Record for the world's largest Christmas tree.#MerryChrismas #MerryXmas #ChristmasTree pic.twitter.com/HSM2dDxqje— Punit.Khanapure (@PunitKhanapure) December 26, 2019
يبلغ ارتفاع الشجرة 750 م ، تعلوها نجمة عملاقة. هناك كبلات يبلغ طولها 8.5 كم تعمل على إضاءة عرض الشجرة الهائل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1991.
The world’s largest Christmas tree lights up in the historical town of Gubbio in Italy https://t.co/ibsjCsK7Uw pic.twitter.com/9Tq0MDDjTm— The National (@TheNationalNews) December 8, 2021
تم تزيين الشجرة بـ 300 مصباح أخضر بينما يضيء الداخل بـ 400 مصباح متعدد الألوان.
تمتد "جذور" الشجرة بالقرب من أسوار مدينة جوبيو القديمة بينما يصل نجمها إلى بازيليك القديس شفيع المدينة ، س. أوبالدو ، في قمة الجبل.