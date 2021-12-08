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إيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم... فيديو
إيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم... فيديو
أضيئت "أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم" على منحدرات مونتي إنجينو، المطلة على مدينة غوبيو الإيطالية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:32+0000
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تضيء المدينة شجرة الكريسماس السحرية بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.يبلغ ارتفاع الشجرة 750 م ، تعلوها نجمة عملاقة. هناك كبلات يبلغ طولها 8.5 كم تعمل على إضاءة عرض الشجرة الهائل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1991.تم تزيين الشجرة بـ 300 مصباح أخضر بينما يضيء الداخل بـ 400 مصباح متعدد الألوان.تمتد "جذور" الشجرة بالقرب من أسوار مدينة جوبيو القديمة بينما يصل نجمها إلى بازيليك القديس شفيع المدينة ، س. أوبالدو ، في قمة الجبل.
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العالم, منوعات

إيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم... فيديو

14:32 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / PAOLO TOSTI"أكبر شجرة عيد الميلاد في العالم"على منحدرات مونتي إنجينو، وتطل على مدينة غوبيو الإيطالية
أكبر شجرة عيد الميلاد في العالمعلى منحدرات مونتي إنجينو، وتطل على مدينة غوبيو الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / PAOLO TOSTI
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أضيئت "أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم" على منحدرات مونتي إنجينو، المطلة على مدينة غوبيو الإيطالية.
تضيء المدينة شجرة الكريسماس السحرية بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.
يبلغ ارتفاع الشجرة 750 م ، تعلوها نجمة عملاقة. هناك كبلات يبلغ طولها 8.5 كم تعمل على إضاءة عرض الشجرة الهائل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1991.
تم تزيين الشجرة بـ 300 مصباح أخضر بينما يضيء الداخل بـ 400 مصباح متعدد الألوان.
تمتد "جذور" الشجرة بالقرب من أسوار مدينة جوبيو القديمة بينما يصل نجمها إلى بازيليك القديس شفيع المدينة ، س. أوبالدو ، في قمة الجبل.
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