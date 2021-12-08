تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ابن-سلمان-يصل-إلى-الدوحة-في-أول-زيارة-رسمية-منذ-المصالحة-1053713834.html
ابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
ابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:57+0000
2021-12-08T16:57+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103634/64/1036346453_0:110:1001:673_1920x0_80_0_0_5c4035747dba5bc7104ffcf9d8406896.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن ولي العهد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء القطرية، عن موعد استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة.وأفادت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن أمير قطر يستقبل، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن الذي يصل البلاد في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يبحث أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لسبل تنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103634/64/1036346453_0:17:1001:767_1920x0_80_0_0_25f73f132909dc03c4c01729e66bba29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

ابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة

16:57 GMT 08.12.2021
© REUTERS / JORGE ADORNO, Amir Levyمحمد ابن سلمان وتميم بن حمد
محمد ابن سلمان وتميم بن حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / JORGE ADORNO, Amir Levy
تابعنا عبر
وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن ولي العهد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.
ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.
وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء القطرية، عن موعد استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة.
وأفادت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن أمير قطر يستقبل، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن الذي يصل البلاد في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يبحث أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لسبل تنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:57 GMTابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
16:50 GMTبعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
16:45 GMT"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
16:45 GMTأغنى الأشخاص في العالم يشهدون قفزة تاريخية في ثرواتهم هذا العام
16:41 GMTالإمارات والسعودية تؤكدان ضرورة التعامل بجدية مع الملف النووي والصاروخي لإيران
16:38 GMTأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
16:34 GMTالصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من جرها للخطر "من أجل المقاعد"
16:31 GMTالسعودية والإمارات تؤكدان تطابق وجهتي نظرهما بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية
16:24 GMTإعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
16:24 GMTاستطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا
16:20 GMTارتفاع جنوني لأسعار القهوة في عام 2021 يتجاوز النفط والذهب
16:18 GMTمقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
16:10 GMTهل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
16:08 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
16:06 GMTرئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
15:59 GMTالأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
15:49 GMTفرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
15:44 GMTالملياردير الذي تنبأ بأزمة 2008 يتوقع حربا عالمية وكارثة اقتصادية جديدة
15:33 GMT4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك
15:21 GMTالسعودية تحظر صنع وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية