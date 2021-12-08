https://arabic.sputniknews.com/20211208/ابن-سلمان-يصل-إلى-الدوحة-في-أول-زيارة-رسمية-منذ-المصالحة-1053713834.html

ابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة

ابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T16:57+0000

2021-12-08T16:57+0000

2021-12-08T16:57+0000

أخبار السعودية اليوم

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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن ولي العهد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء القطرية، عن موعد استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة.وأفادت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن أمير قطر يستقبل، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن الذي يصل البلاد في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يبحث أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لسبل تنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.

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أخبار السعودية اليوم