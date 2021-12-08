https://arabic.sputniknews.com/20211208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تحطم-مروحية-رئيس-أركان-الجيش-الهندي-إلى-11-قتيلا-1053695740.html
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:45+0000
2021-12-08T10:45+0000
2021-12-08T10:45+0000
أخبار الهند اليوم
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يتبع...
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أخبار الهند اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
© Sputnik
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
يتبع...