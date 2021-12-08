استطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا

جاء ذلك، وفق ما أظهره مسح جديد أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية.بشكل عام، قال 51% من المستطلعين إن إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران حتى دون الحصول على "ضوء أخضر" من واشنطن.وقال أقل من ثلث الإسرائيليين (31%)، إنهم لن يؤيدوا مثل هذا الإجراء دون موافقة أمريكا، كما أظهر الاستطلاع.واعتبر 54% من المستطلعين أن إيران تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، بينما قال نحو ربع المستطلعين إن إيران تشكل "خطرا معتدلا"، مقابل 13% اعتبروا أنها "خطر ضئيل" فقط.في كلا السؤالين (ضرب إيران دون موافقة أمريكية، ومستوى الخطر الذي تمثله طهران على إسرائبل) ، كانت هناك فجوة كبيرة بين آراء اليهود والعرب الذين تمت مقابلتهم.فبينما تعتقد أغلبية كبيرة (62%) من اليهود الإسرائيليين أن إيران تشكل خطرا وجوديا، وافقت أقلية فقط (19%) من عرب إسرائيل على هذا الرأي.وعلى الرغم من موافقة أغلبية واضحة من اليهود الإسرائيليين (58٪) على عدم وجود حاجة لموافقة أمريكا على الهجوم، فإن 18% فقط من العرب الإسرائيليين قالوا ذلك.