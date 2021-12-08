اقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول محتجين إلى مقر المفوضية ونصب خيامهم في محيطه، مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة دستور.من جانبه، نفى نائب رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الحكيم الشعاب، اقتحام المتظاهرين للمقر، مؤكدا أن المقتحمين موجودون في موقف السيارات بعد السور الأول لمقر المفوضية ولم يصلوا إلى المبنى.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجلسة خلصت إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، وتضم عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية، وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل، وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
اقتحمت مجموعة من المسلحين مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول محتجين إلى مقر المفوضية ونصب خيامهم في محيطه، مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة دستور.
قال مصدر مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إنه تم اقتحام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، مؤكدا أن هذا قد يعرقل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام. pic.twitter.com/z6avMVnq9k
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجلسة خلصت إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.
وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، وتضم عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية، وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل، وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.