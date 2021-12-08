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اقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
اقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
اقتحمت مجموعة من المسلحين مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:50+0000
2021-12-08T07:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول محتجين إلى مقر المفوضية ونصب خيامهم في محيطه، مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة دستور.من جانبه، نفى نائب رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الحكيم الشعاب، اقتحام المتظاهرين للمقر، مؤكدا أن المقتحمين موجودون في موقف السيارات بعد السور الأول لمقر المفوضية ولم يصلوا إلى المبنى.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجلسة خلصت إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، وتضم عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية، وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل، وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
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أخبار ليبيا اليوم

اقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق

07:50 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس
الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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اقتحمت مجموعة من المسلحين مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول محتجين إلى مقر المفوضية ونصب خيامهم في محيطه، مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة دستور.
من جانبه، نفى نائب رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الحكيم الشعاب، اقتحام المتظاهرين للمقر، مؤكدا أن المقتحمين موجودون في موقف السيارات بعد السور الأول لمقر المفوضية ولم يصلوا إلى المبنى.
وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجلسة خلصت إلى تشكيل اللجنة للتواصل مع المفوضية للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه العملية الانتخابية.
وذكر المتحدث أن اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء ستقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، وتضم عضوا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوا عن لجنة الداخلية، وعضوا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوا عن لجنة العدل، وعضوا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
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