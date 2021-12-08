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الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس... عاصفة وأمطار
الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس... عاصفة وأمطار
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين، اليوم الأربعاء، من عدم استقرار الأحوال الجوية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:01+0000
2021-12-08T10:01+0000
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وقالت الهيئة إنه يتوقع أن يشهد اليوم حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوبي البلاد، فيما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".حذّر خبراء الأرصاد من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على شمالي البلاد حتى شمالي الصعيد، خصوصا على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.وأضاف الخبراء أنه يتوقع اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم في الساعة.ويرتفع الموج من 4: 5 أمتار، في البحر المتوسط، فيما يشهد البحر الأحمر اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإصافة إلى تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الثلاثاء-انتظروا-العاصفة-1053637540.html
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أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس... عاصفة وأمطار

10:01 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين، اليوم الأربعاء، من عدم استقرار الأحوال الجوية.
وقالت الهيئة إنه يتوقع أن يشهد اليوم حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوبي البلاد، فيما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
6 ديسمبر, 16:15 GMT
حذّر خبراء الأرصاد من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على شمالي البلاد حتى شمالي الصعيد، خصوصا على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
وأضاف الخبراء أنه يتوقع اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم في الساعة.
ويرتفع الموج من 4: 5 أمتار، في البحر المتوسط، فيما يشهد البحر الأحمر اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.
وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإصافة إلى تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
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