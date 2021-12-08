تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأمم-المتحدة-لا-يجب-أن-يكون-تطعيم-كورونا-إجباريا-تحت-أي-ظرف-1053710852.html
الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن هناك طرقا أخرى قانونية يمكن... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:59+0000
2021-12-08T15:59+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050402545_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_d3f56b84a09b920aaad74a3becb19601.jpg
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات.وتابعت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية.وأضافت: "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".ولفت البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصحة-العالمية-لا-شكوك-حول-فعالية-اللقاحات-للحماية-من-أوميكرون-1053685736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050402545_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_47afdc9a111677b55b580d024dc2e46c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا

الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف

15:59 GMT 08.12.2021
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
تابعنا عبر
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن هناك طرقا أخرى قانونية يمكن استخدامها لمعاقبة من يرفضون التطعيم.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات.
وتابعت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
أمس, 22:11 GMT
وأضافت: "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".
ولفت البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019.
© Sputnikلقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:01 GMTعشرات المستوطنين ينظمون مسيرة في الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على عملية طعن... فيديو
16:57 GMTابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
16:50 GMTبعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
16:45 GMT"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
16:45 GMTأغنى الأشخاص في العالم يشهدون قفزة تاريخية في ثرواتهم هذا العام
16:41 GMTالإمارات والسعودية تؤكدان ضرورة التعامل بجدية مع الملف النووي والصاروخي لإيران
16:38 GMTأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
16:34 GMTالصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من جرها للخطر "من أجل المقاعد"
16:31 GMTالسعودية والإمارات تؤكدان تطابق وجهتي نظرهما بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية
16:24 GMTإعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
16:24 GMTاستطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا
16:20 GMTارتفاع جنوني لأسعار القهوة في عام 2021 يتجاوز النفط والذهب
16:18 GMTمقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
16:10 GMTهل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
16:08 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
16:06 GMTرئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
15:59 GMTالأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
15:49 GMTفرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
15:44 GMTالملياردير الذي تنبأ بأزمة 2008 يتوقع حربا عالمية وكارثة اقتصادية جديدة
15:33 GMT4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك