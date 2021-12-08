https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأمم-المتحدة-لا-يجب-أن-يكون-تطعيم-كورونا-إجباريا-تحت-أي-ظرف-1053710852.html

الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف

الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن هناك طرقا أخرى قانونية يمكن... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T15:59+0000

2021-12-08T15:59+0000

2021-12-08T15:59+0000

العالم

فيروس كورونا

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جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات.وتابعت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية.وأضافت: "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".ولفت البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصحة-العالمية-لا-شكوك-حول-فعالية-اللقاحات-للحماية-من-أوميكرون-1053685736.html

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العالم, فيروس كورونا