https://arabic.sputniknews.com/20211208/البرتقال-أم-اليوسفي-أيهما-مفيد-أكثر-للصحة؟-1053715771.html

البرتقال أم اليوسفي... أيهما مفيد أكثر للصحة؟

البرتقال أم اليوسفي... أيهما مفيد أكثر للصحة؟

يعتبر البرتقال واليوسفي قنابل صحية غنية بالفيتامينات والقيم الغذائية، لكن هل هناك سبب صحي لتفضيل أحدهما أم أن الأمر كله مسألة طعم ورائحة؟. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T18:00+0000

2021-12-08T18:00+0000

2021-12-08T18:00+0000

فيتامين b12

فيتامينات

البرتقال

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مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يمثل البرتقال واليوسفي فخر ثمار الحمضيات في فصل الشتاء، بحسب موقع mako.القيمة الغذائية للبرتقال واليوسفي متشابهة جدا. كلاهما منخفض نسبيا في السعرات الحرارية وغني بالمياه ولا يحتويان على دهون تقريبا وهما مصدر جيد للألياف الغذائية، وكلاهما يحتوي على تركيز عال من مضادات الأكسدة من أنواع مختلفة، كما أنهما غنيان بالكالسيوم والزيوت العطرية التي لها تأثير مفيد على الجهاز الهضمي.تحتوي البرتقالة المتوسطة على 47 سعرة حرارية، و10 غرامات من السكر، و180 ملليغراما من البوتاسيوم، و 53 ملليغراما من فيتامين (C)، و 2.4 غراما من الألياف.فيما تحتوي ثمرة اليوسفي من نفس الحجم على - 45 سعرة حرارية، و10 غرامات من السكر، و175 ملليغرام من البوتاسيوم ، و45 ملليغرام من فيتامين (C) و 2.3 غرام من الألياف.البرتقاليحتوي البرتقال على نسبة أكبر نسبيا من فيتامين (C)، وهو المسؤول، من بين أشياء أخرى، عن تقليل نزلات البرد ، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة لإنتاج الكولاجين في الجلد.يساعد فيتامين (C) في الحفاظ على مظهر جميل للبشرة، من خلال المساعدة في محاربة تلف الجلد الناتج عن الشمس وتلوث الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على المزيد من حمض الليمون أو حمض الستريك الذي له تأثير على منع تكون حصوات الكلى، ومن المعروف أن شرب عصير البرتقال يقلل من حموضة البوليك وبالتالي فهو فعال في علاج حصوات الكلى.بالإضافة إلى ذلك، يتفوق البرتقال على اليوسفي بنسب أعلى من فيتامين (A) المسؤول من بين أمور أخرى عن تحسين الرؤية، كما أنه يحتوي على المزيد من فيتامين (E) الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحتوي قشر البرتقال على تركيز عالٍ من مادة الليمونين المضادة للأكسدة التي تقتل الخلايا السرطانية.اليوسفييتفوق اليوسفي في معدلات فيتامينات B6 وB1، والفيتامينات التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي.يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B1، إلى الضعف وفقدان الشهية وفقدان الوزن والأرق وضعف الذاكرة. يحتوي اليوسفي أيضا على المزيد من حمض الفوليك الذي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن اليوسفي مفيد بشكل خاص في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الفم والربو.

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فيتامين b12, فيتامينات, البرتقال, инфографика