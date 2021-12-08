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https://arabic.sputniknews.com/20211208/البرلمان-الألماني-ينتخب-أولاف-شولتس-مستشارا-خلفا-لأنغيلا-ميركل-1053692470.html
البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل
البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل
انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصد شولتز على 395 صوتا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:28+0000
2021-12-08T09:28+0000
2021-12-08T10:11+0000
ألمانيا
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وذكرت القناة الثانية الألمانية أن شولتز حصد 395 صوتا في البرلمان من أصل 736، موضحةً أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان بحاجة إلى 369 صوتا فقط للفوز بمنصب المستشار.وقاد شولتز حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.ولم يكن شولتز (63 عاماً) بعيدا عن دوائر السلطة في ألمانيا، إذ أنه محام يعرف دهاليز السياسة جيدًا، وشغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المال.وسبق له أن شغل منصب رئيس حكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.
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ألمانيا
البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل 09:28 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 10:11 GMT 08.12.2021)
انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصد شولتز على 395 صوتا.
وذكرت القناة الثانية الألمانية أن شولتز حصد 395 صوتا في البرلمان من أصل 736، موضحةً أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان بحاجة إلى 369 صوتا فقط للفوز بمنصب المستشار.
وقاد شولتز حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ولم يكن شولتز (63 عاماً) بعيدا عن دوائر السلطة في ألمانيا، إذ أنه محام يعرف دهاليز السياسة جيدًا، وشغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المال.
وسبق له أن شغل منصب رئيس حكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.