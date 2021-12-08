تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
https://arabic.sputniknews.com/20211208/البرهان-هناك-جهات-تحرض-ضد-القوات-المسلحة-ونحذر-من-مغبة-هذه-التحركات-1053692280.html
البرهان يؤكد التزام الجيش بدعم حكومة حمدوك وصولا إلى إجراء الانتخابات
البرهان يؤكد التزام الجيش بدعم حكومة حمدوك وصولا إلى إجراء الانتخابات
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:28+0000
2021-12-08T10:09+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050538919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_033fabd3c047965d96d9e4947e00ef5a.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان، في كلمة لدى حضوره ختام تدريبات للجيش: "الفترة الانتقالية ذات مهام محددة ونعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل معاش الناس بجانب توفير الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ثم تهيئة البلاد لانتخابات نزيهة".وأضاف البرهان: "للأسف هناك بعثات دبلوماسية تتحرك وسط المواطنين وتتدخل في الشؤون الداخلية ونحن نحذر من مغبة هذه التحركات نحن نتابعهم".وشدد أن "الجيش ليس هو البرهان، أنا يمكنني الذهاب لكن يظل الجيش الباقي، لذلك يجب استكمال الفترة الانتقالية للوصول لانتخابات"، منوها بأنه "خلال العامين الماضيين ظلت الأحزاب تعمل من أجل نفسها وليس من أجل البلاد".ووقّع البرهان وعبد الله حمدوك، الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبدأ على أثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/حمدوك-يتسلم-رسالة-شفهية-من-محمد-بن-سلمان-هذه-تفاصيلها-1053598967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050538919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3f720f855b95294b1fb19f83bd19cf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

البرهان يؤكد التزام الجيش بدعم حكومة حمدوك وصولا إلى إجراء الانتخابات

09:28 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 10:09 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
يتبع
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان، في كلمة لدى حضوره ختام تدريبات للجيش: "الفترة الانتقالية ذات مهام محددة ونعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل معاش الناس بجانب توفير الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ثم تهيئة البلاد لانتخابات نزيهة".
وأضاف البرهان: "للأسف هناك بعثات دبلوماسية تتحرك وسط المواطنين وتتدخل في الشؤون الداخلية ونحن نحذر من مغبة هذه التحركات نحن نتابعهم".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
حمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها
5 ديسمبر, 18:47 GMT
وشدد أن "الجيش ليس هو البرهان، أنا يمكنني الذهاب لكن يظل الجيش الباقي، لذلك يجب استكمال الفترة الانتقالية للوصول لانتخابات"، منوها بأنه "خلال العامين الماضيين ظلت الأحزاب تعمل من أجل نفسها وليس من أجل البلاد".
ووقّع البرهان وعبد الله حمدوك، الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبدأ على أثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:50 GMTهل بات التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط ضرورة ملحة؟
10:47 GMTلص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
10:45 GMTارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
10:34 GMTوزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر في زيارة عمل
10:30 GMTآبي أحمد يزاول مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من القتال ضد جبهة تيغراي
10:18 GMTأردوغان: وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات يؤديان دورا فعالا في العلاقات مع أبو ظبي وإسرائيل
10:10 GMTالصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة وسيتسبب في زيادة الحالات الحرجة
10:06 GMTوزير خارجية إيران يشعل مواقع التواصل بسبب موقف إنساني مع نظيره السوري... فيديو
10:04 GMTابتكار عملية مجدية اقتصاديا لإنتاج مواد البناء في روسيا
10:01 GMTالأرصاد المصرية تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس... عاصفة وأمطار
09:54 GMTالسلطات الأسترالية ترصد نوعا جديدا من متحور "أوميكرون" في كوينزلاند
09:53 GMTأب كويتي يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ في واقعة مؤلمة
09:52 GMT6 علامات على الجلد تدل على الإصابة بالسكري
09:45 GMTالدبابة "الأكثر فتكا" ضمن قائمة أقوى الدبابات الروسية
09:43 GMTالحكومة الإثيوبية: الانتصارات التي حققها الجيش تمثل ضربة موجعة للجماعات الإرهابية
09:36 GMTإعلام: كوريا الجنوبية لا تدرس المقاطعة الدبلوماسية لـ "أولمبياد بكين"
09:32 GMTمتسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات
09:28 GMTالبرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل
09:28 GMTالبرهان يؤكد التزام الجيش بدعم حكومة حمدوك وصولا إلى إجراء الانتخابات
09:20 GMTوزير الصحة الأردني يعلن سعر دواء علاج كورونا