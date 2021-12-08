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https://arabic.sputniknews.com/20211208/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-للصواريخ-والمسيرات-في-محيط-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1053722208.html
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في محيط العاصمة اليمنية صنعاء
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في محيط العاصمة اليمنية صنعاء
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط العاصمة اليمنية صنعاء. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T23:59+0000
2021-12-08T23:59+0000
اليمن
أنصار الله
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان: "تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء" بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث"، و"دمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء".وتابع البيان "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/التحالف-العربي-يعلن-تنفيذ-16-عملية-استهداف-ضد-أنصار-الله-في-مأرب-ويوقع-95-شخصا-1053703800.html
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اليمن, أنصار الله, التحالف العربي

التحالف العربي: تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في محيط العاصمة اليمنية صنعاء

23:59 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف في بيان: "تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء" بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث"، و"دمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء".
وتابع البيان "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".
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وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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