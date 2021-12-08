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التحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب ويوقع 95 شخصا
التحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب ويوقع 95 شخصا
أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته نفذت 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:27+0000
2021-12-08T13:27+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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ولفت التحالف، في بيان له، إلى أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرا إرهابيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وكان التحالف العربي في اليمن أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معاد في جبهة مأرب، موضحا أنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".وشدد على أن وزارة الدفاع السعودية تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب ويوقع 95 شخصا

13:27 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullahقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته نفذت 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ولفت التحالف، في بيان له، إلى أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرا إرهابيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وكان التحالف العربي في اليمن أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معاد في جبهة مأرب، موضحا أنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".
وشدد على أن وزارة الدفاع السعودية تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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