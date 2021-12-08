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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الجزائر-تحتج-رسميا-بشأن-واقعة-بمباراتها-مع-مصر-في-كأس-العرب-1053702253.html
الجزائر تحتج رسميا بشأن واقعة بمباراتها مع مصر في كأس العرب
الجزائر تحتج رسميا بشأن واقعة بمباراتها مع مصر في كأس العرب
ذكرت قناة "الكأس" القطرية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم احتج رسميا للجنة المنظمة لكأس العرب بشأن واقعة شهدتها مباراة المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره المصري... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:00+0000
2021-12-08T13:00+0000
كأس العرب 2021
الجزائر
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وقالت القناة عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب ببسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر"، وأرفق الحساب صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب.وكان مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، قد صرح بأن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائري والمصري، وأضاف أن الحكم بالغ في معاقبة لاعبي منتخب بلاده، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.وعن احتلال المنتخب الجزائري للمركز الثاني في ترتيب المجموعة، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.يذكر أن مصر والجزائر كانا قد تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.
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الجزائر تحتج رسميا بشأن واقعة بمباراتها مع مصر في كأس العرب

13:00 GMT 08.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHفرحة لاعبي منتخب الجزائر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا
فرحة لاعبي منتخب الجزائر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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ذكرت قناة "الكأس" القطرية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم احتج رسميا للجنة المنظمة لكأس العرب بشأن واقعة شهدتها مباراة المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره المصري ببطولة كأس العرب، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، أمس الثلاثاء.
وقالت القناة عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب ببسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر"، وأرفق الحساب صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب.
وكان مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، قد صرح بأن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائري والمصري، وأضاف أن الحكم بالغ في معاقبة لاعبي منتخب بلاده، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.
وعن احتلال المنتخب الجزائري للمركز الثاني في ترتيب المجموعة، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.
يذكر أن مصر والجزائر كانا قد تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.
وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.
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