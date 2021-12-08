تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الحكومة-الإثيوبية-الانتصارات-التي-حققها-الجيش-تمثل-ضربة-موجعة-للجماعات-الإرهابية-1053692900.html
الحكومة الإثيوبية: الانتصارات التي حققها الجيش تمثل ضربة موجعة للجماعات الإرهابية
الحكومة الإثيوبية: الانتصارات التي حققها الجيش تمثل ضربة موجعة للجماعات الإرهابية
اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنها خلفت وراءها قدرًا هائلا من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن خسائر في... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:43+0000
2021-12-08T09:43+0000
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049328818_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_767e71130854102a087cbea317c3c8c8.jpg
وقالت مستشارة رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم، إن "الانتصارات التي قدمها الجيش الإثيوبي في استعادة المدن والبلدات في إقليمي أمهرا وعفار تمثل ضربة موجعة لما وصفتهم بالجماعات الإرهابية"، مشيرة إلى أن العديد من المسلحين يستجيبون للدعوة التي تم تمديدها في وقت سابق للاستسلام.وشددت على أهمية تسليط الضوء على فشل بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية في النظر بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، مؤكدة أن التقديرات تشير إلى أن نزاع تيغراي في منطقة أمهرة أدى إلى نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد أنه "لن يوقف الجيش الإثيوبي شيء، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.‏وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".وكانت حكومة آبي أحمد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها أخيرا.وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/حكومة-آبي-أحمد-تعلن-استعادة-السيطرة-على-بلدتين-استراتيجيتين-1053645606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049328818_78:0:987:682_1920x0_80_0_0_6ef493e7f468c8f81ad66ac76ec942f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا

الحكومة الإثيوبية: الانتصارات التي حققها الجيش تمثل ضربة موجعة للجماعات الإرهابية

09:43 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / MARCO LONGARIرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مسيرة انتخابية
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مسيرة انتخابية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / MARCO LONGARI
تابعنا عبر
اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنها خلفت وراءها قدرًا هائلا من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن خسائر في الأرواح.
وقالت مستشارة رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم، إن "الانتصارات التي قدمها الجيش الإثيوبي في استعادة المدن والبلدات في إقليمي أمهرا وعفار تمثل ضربة موجعة لما وصفتهم بالجماعات الإرهابية"، مشيرة إلى أن العديد من المسلحين يستجيبون للدعوة التي تم تمديدها في وقت سابق للاستسلام.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
6 ديسمبر, 20:25 GMT
وشددت على أهمية تسليط الضوء على فشل بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية في النظر بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، مؤكدة أن التقديرات تشير إلى أن نزاع تيغراي في منطقة أمهرة أدى إلى نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد أنه "لن يوقف الجيش الإثيوبي شيء، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.‏
وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.
وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".
وكانت حكومة آبي أحمد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها أخيرا.
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:50 GMTهل بات التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط ضرورة ملحة؟
10:47 GMTلص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
10:45 GMTارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
10:34 GMTوزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر في زيارة عمل
10:30 GMTآبي أحمد يزاول مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من القتال ضد جبهة تيغراي
10:18 GMTأردوغان: وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات يؤديان دورا فعالا في العلاقات مع أبو ظبي وإسرائيل
10:10 GMTالصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة وسيتسبب في زيادة الحالات الحرجة
10:06 GMTوزير خارجية إيران يشعل مواقع التواصل بسبب موقف إنساني مع نظيره السوري... فيديو
10:04 GMTابتكار عملية مجدية اقتصاديا لإنتاج مواد البناء في روسيا
10:01 GMTالأرصاد المصرية تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس... عاصفة وأمطار
09:54 GMTالسلطات الأسترالية ترصد نوعا جديدا من متحور "أوميكرون" في كوينزلاند
09:53 GMTأب كويتي يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ في واقعة مؤلمة
09:52 GMT6 علامات على الجلد تدل على الإصابة بالسكري
09:45 GMTالدبابة "الأكثر فتكا" ضمن قائمة أقوى الدبابات الروسية
09:43 GMTالحكومة الإثيوبية: الانتصارات التي حققها الجيش تمثل ضربة موجعة للجماعات الإرهابية
09:36 GMTإعلام: كوريا الجنوبية لا تدرس المقاطعة الدبلوماسية لـ "أولمبياد بكين"
09:32 GMTمتسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات
09:28 GMTالبرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل
09:28 GMTالبرهان يؤكد التزام الجيش بدعم حكومة حمدوك وصولا إلى إجراء الانتخابات
09:20 GMTوزير الصحة الأردني يعلن سعر دواء علاج كورونا